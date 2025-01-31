Победители пар 1/16 финала присоединятся к восьми клубам, которые уже напрямую гарантировали себе место в стадии 1/8 финала Лиги Европы через основной этап турнира. В 1/8 финала уже пробились: Лацио, Атлетик, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, Айнтрахт, Лион, Олимпиакос и Рейнджерс, пишет 24 Канал.
Стоит узнать Лунин и Трубин узнали своих соперников: результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Участники 1/16 финала
Главное внимание украинских болельщиков футбола привлечено к греческому Олимпиакосу, за который выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук.
Участники 1/16 финала поделены на две категории по итогам основного этапа турнира – сеяные (9-16 позиции) и несеяные (17-24 места). Здесь украинские фаны тоже имеют за кого поболеть. Речь идет о Роме, где играет Артем Довбык.
- Сеяные: Буде-Глимт, Андерлехт, ФКСБ, Аякс, Реал Сосьедад, Галатасарай, Рома и Виктория Пльзень.
- Несеянные: Ференцварош, Порту, АЗ Алкмар, Мидтьюлланд, Юнион Сен-Жилуаз, ПАОК, Твенте и Фенербахче.
Как и в Лиге чемпионов на стадии 1/16 финала могут сойтись команды из одной страны и клубы, которые играли между собой в основном раунде соревнований.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
- Ференцварош – Виктория Пльзень
- АЗ Алкмар – Галатасарай
- Мидтьюлланд – Реал Сосьедад
- Порту – Рома
- Юнион Сен-Жизуаз – Аякс
- ПАОК – ФКСБ
- Твенте – Буде-Глимт
- Фенербахче – Андерлехт
Матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 13-го и 20-го февраля 2025 года.