Тоттенхем зіграє проти Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи 2024/2025

У четвер, 8 травня, відбулись матч-відповіді Ліги Європи сезону-2024/2025. Манчестер Юнайтед вдома приймав Атлетік Більбао, а Тоттенхем на виїзді зіграв проти Буде-Глімт.

Манчестер Юнайтед та Тоттенхем створили хороший гандикап перед другими матчами півфіналу другого за силою європейського турніру. Атлетік Більбао та Буде-Глімт мали мізерні шанси на вихід далі, повідомляє 24 канал.

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Англійське дербі у фіналі

Манчестер Юнайтед у першій грі здолав Атлетік Більбао з рахунком 3:0. У матчі-відповіді баски мали надію здійснити камбек.

Підопічні Ернесто Вальверде відкрили рахунок, вигравши перший тайм 1:0. У другій половині гри "червоні дияволи" знищили іспанців, забивши чотири голи.

Таким чином команда Рубена Аморіма зіграє у фіналі Ліги Європи, закривши двоматчеве протистояння з рахунком 7:1.

Тоттенхем у першому поєдинку вдома обіграв Буде-Глімт 3:1. У другій грі проти норвежців лондонцям потрібно було не програти, аби вийти у вирішальний раунд турніру.

Проте "шпори" впевнено перемогли на виїзді з рахунком 2:0. Тепер глядачів очікує англійське дербі у фіналі Ліги Європи.

Коли та де відбудеться фінал Ліги Європи