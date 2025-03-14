Фіаско Роми та звитяга МанЮнайтед: усі результати 1/8 фіналу Ліги Європи
- Рома програла Атлетіку з рахунком 3:1, з вилученням Матса Хуммельса.
- Манчестер Юнайтед переміг Реал Сосьєдад завдяки хет-трику Бруно Фернандеша.
- Олімпіакос переміг Буде-Глімт 2:1 з дублем Романа Яремчука, але вилетів з турніру.
Ліга Європи не така популярна, як Ліга чемпіонів. Проте у другому за силою європейському турнірі команди також демонструють видовищну гру та справжню рубку на полі.
У четвер, 13 березня, відбулись матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/2025. Команди подарували вболівальникам чимало голів та яскраві емоції від футболу, повідомляє 24 канал.
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Невдалий вечір для Роми
Італійська Рома з Артемом Довбиком протистояла Атлетіку з Більбао. Іспанський клуб декласував "вовків", здобувши перемогу з рахунком 3:1. Баскам допомогло вилучення Матса Хуммельса на старті матчу.
Олімпіакос, де грає Роман Яремчук, зустрічався з Буде-Глімт. Грецький клуб хоча і вилетів із турніру, але зміг наостанок перемогти норвезький колектив з рахунком 2:1. Український форвард оформив дубль.
Інший клуб зі столиці Італії Лаціо вдома приймав Вікторію Пльзень. Команди у напруженому матчі зіграли унічию – 1:1.
У останній грі першої половини футбольного вечора Айнтрахт знищив Аякс. Матч завершився розгромною перемогою німецького клубу з рахунком 4:1.
Хет-трик Фернандеша
Центральний матч вечора Ліги Європи відбувся між Манчестер Юнайтед та Реалом Сосьєдадом. "Червоні дияволи" завдяки хет-трику Бруно Фернандеша та голу Діогу Далота здолали іспанський колектив з рахунком 3:1.
В інших матчах французький Ліон здолав румунський ФКСБ, Тоттенхем переграв АЗ, а Рейнджерс переграв Фенербахче у серії післяматчевих пенальті – 3:2.
Усі результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи:
- Олімпіакос – Буде-Глімт 2:1
Голи: Яремчук, 53, 65 – Гег, 36
Вилучення: Дзолакіс, 88 (Олімпіакос)
- Атлетік – Рома 3:1
Голи: Ніко Вільямс, 45+3, 82, Берчіче, 68 – Паредес 90+3 (П)
Вилучення: Хуммельс, 11 (Рома)
- Лаціо – Вікторія Пльзень 1:1
Голи: Романьйолі 77 – Шульц, 52
- Айнтрахт – Аякс 4:1
Голи: Багойя, 7, Гьотце, 25, 82, Екітіке, 67 – Тейлор 78
- Ліон – ФКСБ 4:0
Голи: Мікаутадзе 14, 47, Нуама, 37, 88
- Тоттенхем – АЗ 3:1
Голи: Одобер, 26, 74, Медіссон, 48 – Копмейнерс, 63
- Рейнджерс – Фенербахче 0:2 (3:2 по пенальті)
Голи: Шиманські, 45, 73
- Манчестер Юнайтед – Реал Сосьєдад 4:1
Голи: Фернандеш, 16 (П), 50 (П), 88, Далот, 90+1 – Оярсабаль, 10 (П)
Вилучення: Арамбуру, 63 (Реал Сосьєдад)