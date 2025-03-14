Фіаско Роми та звитяга МанЮнайтед: усі результати 1/8 фіналу Ліги Європи

Ліга Європи не така популярна, як Ліга чемпіонів. Проте у другому за силою європейському турнірі команди також демонструють видовищну гру та справжню рубку на полі.

У четвер, 13 березня, відбулись матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи-2024/2025. Команди подарували вболівальникам чимало голів та яскраві емоції від футболу, повідомляє 24 канал.

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Невдалий вечір для Роми

Італійська Рома з Артемом Довбиком протистояла Атлетіку з Більбао. Іспанський клуб декласував "вовків", здобувши перемогу з рахунком 3:1. Баскам допомогло вилучення Матса Хуммельса на старті матчу.

Олімпіакос, де грає Роман Яремчук, зустрічався з Буде-Глімт. Грецький клуб хоча і вилетів із турніру, але зміг наостанок перемогти норвезький колектив з рахунком 2:1. Український форвард оформив дубль.

Інший клуб зі столиці Італії Лаціо вдома приймав Вікторію Пльзень. Команди у напруженому матчі зіграли унічию – 1:1.

У останній грі першої половини футбольного вечора Айнтрахт знищив Аякс. Матч завершився розгромною перемогою німецького клубу з рахунком 4:1.

Хет-трик Фернандеша

Центральний матч вечора Ліги Європи відбувся між Манчестер Юнайтед та Реалом Сосьєдадом. "Червоні дияволи" завдяки хет-трику Бруно Фернандеша та голу Діогу Далота здолали іспанський колектив з рахунком 3:1.

В інших матчах французький Ліон здолав румунський ФКСБ, Тоттенхем переграв АЗ, а Рейнджерс переграв Фенербахче у серії післяматчевих пенальті – 3:2.

Усі результати матчів 1/8 фіналу Ліги Європи: