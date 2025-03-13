Ексфорвард Роми розповів, чи має Довбик зіграти в основі матчу Ліги Європи

У четвер, 13 березня, відбудуться матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. В одному з них Атлетік Більбао вдома прийматиме італійську Рому.

До цього поєдинку "вовки" підходять з мінімальною перевагою після здобутої перемоги в Римі з рахунком 2:1. Однією з головних тем в італійських ЗМІ є питання, кого ж Клаудіо Раньєрі випустить в основному складі на позиції форварда – Артема Довбика чи Ельдора Шомуродова.

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Ставка на іспанський досвід

Своєю думкою щодо цього поділився колишній футболіст Роми Роберто Пруццо. Він заявив, що хоче бачити на полі з перших хвилин українського нападника, повідомляє 24 Канал із посиланням на La Roma24.

"Довбик чи Шомуродов? Я впевнений, що український форвард має зіграти проти Атлетіка. Якщо Ельдор забере місце в Артема у стартовому складі, це стане великою проблемою для Довбика.

Я ціную ту роботу, яку виконав Шомуродов, але матч пройде в Іспанії, де раніше грав українець. Можливо, Довбик зможе проявити себе та розкритися психологічно", – сказав Пруццо.

Довідка. Матч Атлетік – Рома розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Артем Довбик провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 голів і віддав 4 результативні передачі. На рахунку Ельдора Шомуродова – 5 забитих м'ячів і 3 асисти у 26 іграх.