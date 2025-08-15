Лілія Подкопаєва – одна із найтитулованіших спортсменок в історії України. Колишня гімнастка, яка 15 серпня святкує свій день народження.

15 серпня Лілії Подкопаєвій виповнюється 47 років. 24 Канал пригадує спортивне минуле гімнастки із Донецька, її особисте життя та де зараз олімпійська чемпіонка.

Варте уваги Гімнастка з Криму та ексдружина утікача Онищенка: де зараз та чим займається Анна Різатдінова

Як був спортивний шлях Лілії Подкопаєвої?

Лілія Подкопаєва почала займатись гімнастикою, коли їй виповнилось 5 років. На цю спортивну секцію її привела бабуся. Тоді ще ніхто не уявляв, яких вершин у майбутньому досягне ця маленька дівчинка.

У 1993 році Лілія стала чемпіонкою України та вирушила на чемпіонат світу, де завоювала "срібло" у вправах на колоді. Загалом на ЧС Подкопаєва здобула 5 нагород – 2 "золота" та 3 "срібла".

Ще більших досягнень українська гімнастка дісталась на чемпіонатах Європи – 4 "золота", одне "срібло" та 4 "бронзи".

Також за спиною Лілії Подкопаєвої медалі Ігор доброї волі, Кубка Європи та інших міжнародних змагань. Однак це все не зрівняється із олімпійськими нагородами гімнастки. На Олімпіаді 1996 року Подкопаєва зібрала аж три медалі: "золото" абсолютної першості, "золото" у вільних вправах і "срібло" на колоді.

За високі досягнення у спорті Подкопаєва була нагороджена декілька відзнаками від рідної країни, зокрема орденом княгині Ольги II ступеня та орденом "За заслуги" II ступеня.

На Іграх в Атланті 18-річна українська гімнастка виконала елемент, над яким працювала аж 7 років, який увійшов в історію цього виду спорту під іменем Подкопаєвої.

Переможний виступ на Олімпіаді-1996 Лілії Подкопаєвої

Наступних Олімпійських ігор у кар'єрі спортивної гімнастки вже не було. Подкопаєва пішла зі спорту через часті травми.

Що відомо про особисте життя Подкопаєвої?

У своєму житті Лілія Подкопаєва тричі була заміжня. Першим чоловіком гімнастки став донецький бізнесмен Тимофій Нагорний. У 2006-му році подружжя усиновило хлопчика Вадима, якому на той момент було лише 8 місяців.

Через декілька місяців Лілія та Тимофій дізнались чудову звістку – Подкопаєва вагітна. Хоча лікарі не давали позитивних прогнозів через спортивне минуле гімнастки та її травми. Того ж року олімпійська чемпіонка подарувала чоловіку на світ донечку Кароліну. Цікаво, що хресною мамою доньки гімнастки та бізнесмена є скандальна співачка та зрадниця України Ані Лорак.



Подкопаєва із першим чоловіком Нагорним / Фото з соцмереж

Однак цей сімейний шлюб тривав до 2009-го року, коли пара розлучилась. У 2011-му титулована гімнастка вдруге вийшла заміж. Новим чоловіком Лілії став Віктор Костенко. Про ці стосунки майже нічого невідомо. Але в оточенні Подкопаєвої розповідали, що союз тривав недовго.

Третім та нинішнім чоловіком Подкопаєвої є бізнесмен і підприємець Ігор Дубинський. Із ним Лілія познайомилась вже за океаном. Дубинський вже давно проживає в Атланті, куди переїхала жити колишня гімнастка.

Де зараз Лілія Подкопаєва?

Олімпійська чемпіонка в Атланті-1996 Подкопаєва проживає у США. Доленосною для Лілії стала Атланта, де вона завоювала три медалі Олімпійських ігор. Пара познайомилась на вечері у спільних друзів, а освідчився Дубинський прямо у спортивному залі.

Вже у спільному шлюбі Лілія народила Ігорю донечку Евеліну (у 2019-му). Подкопаєва стала багатодітною матусею – троє дітей.

Навіть у США родина Подкопаєвої активно підтримувала Україну після початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Вона разом із чоловіком займалась волонтерською діяльністю. За океаном Лілія перезапустила роботу міжнародного благодійного фонду, який спрямований на підтримку особливо вразливих верств населення.

Також колишня гімнастка не забуває навідуватись на рідну землю. Подкопаєва стала однією із небагатьох колишніх українських спортсменів та спортсменок, які зайняли активно позицію щодо війни в Україні проти Росії. У соцмережах Подкопаєвої чимало публікацій, які стосуються військової тематики.

Остання публікація ексгімнастки в інстаграмі була зроблена 26 липня. Подкопаєва пригадала, як 29 років тому стала олімпійською чемпіонкою.

29 років відтоді, як здобула олімпійську медаль. Мить, що змінила все,

– написала під відео Лілія.

У яких телешоу брала участь гімнастка?

У 2006-му році гімнастка стала однією із учасниць "Танці з зірками", де здобула перемогу. Після цієї перемоги Подкопаєва у парі з хореографом Сергієм Костецьким на танцювальному Євробаченні-2008. На цих змаганнях український дует посів третє місце.

Румба у виконанні Подкопаєвої та Костецького: дивіться відео

Влітку 2011-го колишня гімнастка стала однією із ведучих спортивно-розважального шоу "Я – герой!", який показували на Новому каналі. Її партнерами по шоу були відомі ведучі Сергій Притула та Олександр Педан.

Раніше 24 Канал розповідав, що відомо та де зараз ще один титулована гімнастка Анна Безсонова.