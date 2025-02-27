Польська спортсменка втратила частину тіла на чемпіонаті світу: моторошні фото

Польська спортсменка Лінда Вайшевські потрапила в аварію на трасі в Лейк-Плесіді. Жахлива подія відбулась чемпіонаті світу з бобслею 2025 в Сполучених Штатах Америки.

Внаслідок аварії на льодовій трасі бобслеїстка втратила частину тіла. Після чого спортсменка вимушена була завершити виступи на континентальній першості.

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Деталі аварії

Лінда Вайшевські розповіла про деталі аварії під час перегонів на трасі в Лейк-Плесіді. Польська спортсменка опублікувала в інстаграмі фото, показавши наслідки інциденту, інформує 24 канал.

Чемпіонат світу для мене щойно закінчився… Після першого дня та перших трьох заїздів на цій трасі я була рада просто дістатися фінішу. На жаль для мене це був і перший, і останній день тут, у Лейк-Плесіді. Одна мить неуважності, одне неправильне рішення – і я назавжди втратила частину мого безіменного пальця на лівій руці,

– написала Вайшевські.

Вайшевські втратила частину пальця / Фото з інстаграму бобслеїстки

Бобслеїстка наголосила, що тепер на неї чекає місячна пауза, аби обдумати все, що відбулось. Вайшевські висловила надію на швидке повернення до тренувань, щоб зайнятись підготовкою до олімпійського сезону.