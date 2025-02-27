В результате аварии на ледовой трассе бобслеистка потеряла часть тела. После чего спортсменка вынуждена была завершить выступления на континентальном первенстве.

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Детали аварии

Линда Вайшевски рассказала о деталях аварии во время гонки на трассе в Лейк-Плэсиде. Польская спортсменка опубликовала в инстаграммы фото, показав последствия инцидента, информирует 24 канал.

Чемпионат мира для меня только что закончился… После первого дня и первых трех заездов на этой трассе я была рада просто добраться до финиша. К сожалению для меня это был и первый, и последний день здесь, в Лейк-Плэсиде. Один миг невнимательности, одно неправильное решение– и я навсегда потеряла часть моего безымянного пальца на левой руке,

– написала Вайшевски.

Вайшевски потеряла часть пальца / Фото из инстаграммы бобслеистки

Бобслеистка отметила, что теперь ее ждет месячная пауза, чтобы обдумать все, что произошло. Вайшевски выразила надежду на скорый возврат к тренировкам, чтобы заняться подготовкой к олимпийскому сезону.