В городе Орландо (штат Флорида, США) во время детских гонок произошла ужасная трагедия. Юниорские гонки по драгрейсингу унесли жизнь спортсменки по имени Зои Диас Родригес, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox35orlando.

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Роковой заезд

Девушка участвовала в спринтерском заезде на дистанцию 201 метр. Скорость в ее возрастной категории была ограничена до 64 километров в час, но это не помешало трагедии.

Во время гонки Зои не справилась с управлением и вылетела с трассы. На своем пути спортсменка сбила стюарда, после чего врезалась в стену.

Девушка получила несовместимые с жизнью травмы и погибла в больнице. На момент смерти ей было семь лет, свой день рождения она отпраздновала за три дня до гонки.

Напомним, что летом 2024 года в США разбился мотогонщик Хавьер Альварес. 47-летний спортсмен не справился с управлением и на всей скорости влетел в тюк сена.