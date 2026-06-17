Рекорду могло і не бути: лояльний до Аргентини арбітр відмовився вилучати Мессі

На тлі захоплення хет-триком Ліонеля Мессі у ворота Алжиру на Мундіалі небагато уваги отримав епізод у першому таймі, який міг докорінно змінити весь хід поєдинку. Польський рефері Шимон Марчиняк ухвалив суперечливе рішення на користь збірної Аргентини.

За дивним збігом обставин саме цей рефері 4 роки тому працював на фіналі чемпіонату світу, у якому теж мав місце скандал з трактуванням епізоду на користь "альбіселесте", розповідає 24 Канал.

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Яке скандальне рішення на користь Мессі ухвалив рефері?

На 31-ій хвилині польський арбітр залишив без уваги те, що Мессі наступив шипами на литку Аїсса Манді. Відеоасистент теж не підказав Марчиняку, що в цьому епізоді могло йтися про грубий фол і пряму червону картку.

Судячи зі стоп-кадрів, аргентинець справді діяв дуже небезпечно, з ризиком завдати захиснику збірної Алжиру важкої травми. Зазвичай в подібних ситуаціях арбітри схиляються до вилучення.



Фол Мессі / фото із соцмереж

Відсутність реакції з боку Марчиняка змусила пригадати фінал Аргентина – Франція у 2022 році в Катарі, коли цей же арбітр призначив пенальті у ворота "Ле Бльо" за фол Усмана Дембеле у власному штрафному майданчику. Навіть з повторів тоді не було видно чіткого контакту, але ВАР не скасував рішення поляка. З позначки відзначився той-таки Ліонель Мессі.

Користувачі соцмереж вважають, що Марчиняк може бути упередженим на користь Аргентини, тому його призначення на матчі цієї команди упродовж наступних стадій Мундіалю було б помилкою.

Які рекорди побив Мессі у матчі з Алжиром?

Своїм хет-триком аргентинець зрівнявся з Мірославом Клозе за кількістю голів на чемпіонатах світу – в обох по 16 результативних ударів.

Також Мессі став найбільш віковим автором дублю або хет-трику на Мундіалях, повторив рекорд Клозе за кількістю переможних матчів на світових першостях, а також став першим в історії гравцем, який взяв участь у матчах шести різних чемпіонатів світу.