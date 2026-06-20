Протест через Мессі: Алжир оскаржує дії арбітра в матчі з Аргентиною

Алжирська футбольна асоціація вирішила подати офіційний протест до ФІФА через епізоди, які сталися у поєдинку першого туру групового етапу Мундіалю. Найскандальніший з цих моментів стосується потенційного вилучення Ліонеля Мессі.

Чимало експертів звернули увагу, що у першому таймі зірковий аргентинець грубо зіграв проти Аїсса Манді, але не отримав за це навіть жовтої картки. Мессі зрештою став героєм матчу, відзначившись хет-триком, нагадує 24 Канал.

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На що скаржиться збірна Алжиру у протесті через Мессі?

Як пише The Athletic, алжирські футбольні чиновники вимагають від профільного комітету ФІФА дати оцінку тому, які відпрацював на матчі з Аргентиною польський арбітр Шимон Марчиняк та особливо його помічники у кімнаті ВАР.

Фол Ліонеля Мессі на 32-ій хвилині матчу після перегляду стоп-кадрів здається достатньо грубим, щоб рефері принаймні розглянули питання прямої червоної картки. Але у динаміці епізод фактично проігнорували, хоча Марчиняк і призначив штрафний удар у бік воріт Аргентини.

Відсутність реакції з боку відеоасистента теоретично вплинула на результат гри, адже після фолу Ліонель Мессі забив ще два м'ячі і своїм хет-триком приніс впевнену перемогу Аргентині.

До скарги Алжиру увійшли також кілька моментів гри ліктями з боку аргентинських футболістів, хоча щодо них бурхливого обговорення після матчу не було.

Що загрожує Мессі та Аргентині через скаргу Алжиру?

Вболівальникам чинних чемпіонів світу навряд варто сильно турбуватися: левова частка подібних протестів не закінчуються будь-якими наслідками. Шанс того, що ФІФА перегляне результат матчу, дорівнює нулю. А дисциплінарне покарання для Ліонеля Мессі "заднім числом" теж належить до сценаріїв з розділу фантастики.

Можливо, у суддівському комітеті ФІФА подумають над тим, щоб застосувати санкції до Шимона Марчиняка та його бригади. Звинувачення на адресу поляка у надмірній лояльності саме до команди Аргентини і Ліонеля Мессі лунають не вперше, а особливо гучними вони були чотири роки тому, коли Марчиняк судив фінал Кубка світу у Катарі, де аргентинці зустрічалися із Францією.