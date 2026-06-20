Многие эксперты отметили, что в первом тайме звездный аргентинец грубо сыграл против Аисса Манди, но не получил за это даже желтой карточки. Месси в итоге стал героем матча, отличившись хет-триком, напоминает 24 Канал.

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На что жалуется сборная Алжира в протесте из-за Месси?

Как пишет The Athletic, алжирские футбольные чиновники требуют от профильного комитета ФИФА дать оценку тому, как отработал на матче с Аргентиной польский арбитр Шимон Марчиняк и, в особенности, его помощники в комнате ВАР.

Фол Лионеля Месси на 32-й минуте матча после просмотра стоп-кадров кажется достаточно грубым, чтобы судьи, по крайней мере, рассмотрели вопрос о прямой красной карточке. Но в динамике эпизод фактически проигнорировали, хотя Марчиняк и назначил штрафной удар в сторону ворот Аргентины.

Отсутствие реакции со стороны видеоассистента теоретически повлияло на исход матча, ведь после фола Лионель Месси забил ещё два гола и своим хет-триком принёс уверенную победу Аргентине.

В жалобу Алжира вошли также несколько моментов игры локтями со стороны аргентинских футболистов, хотя по поводу них бурных обсуждений после матча не было.

Что грозит Месси и Аргентине из-за жалобы Алжира?

Болельщикам действующих чемпионов мира вряд ли стоит сильно беспокоиться: львиная доля подобных протестов не приводит к каким-либо последствиям. Шанс того, что ФИФА пересмотрит результат матча, равен нулю. А дисциплинарное наказание для Лионеля Месси "задним числом" тоже относится к сценариям из раздела фантастики.

Возможно, в судейском комитете ФИФА подумают над тем, чтобы применить санкции к Шимону Марчиняку и его бригаде. Обвинения в адрес поляка в чрезмерной лояльности именно к сборной Аргентины и Лионелю Месси звучат не впервые, а особенно громкими они были четыре года назад, когда Марчиняк судил финал Кубка мира в Катаре, где аргентинцы встречались с Францией.