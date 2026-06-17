Уже одним лишь выходом на поле Лео побил несколько рекордов. А после трёх голов в ворота Алжира пальцев едва хватает, чтобы перечислить все новые достижения аргентинского гения, пишет "24 Канал".

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Какие рекорды установил Месси на ЧМ-2026?

В целом эксперты по футбольной статистике подсчитали, что в матче с Алжиром Лионель Месси побил 9 различных рекордов:

Стал первым игроком в истории, сыгравшим на 6 чемпионатах мира по футболу — хотя это достижение уже в среду может повторить Криштиану Роналду. Стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира наряду с Мирославом Клозе. Пока у аргентинца и немца по 16 результативных ударов, но Клозе пока может считаться рекордсменом, поскольку добился этого за 24 матча, а Месси — за 27. Но сомнений в том, что уже через несколько дней или пару недель Лео станет единоличным лидером, практически нет. Повторил достижение Криштиану Роналду, забив уже на пятом чемпионате мира. А вот здесь португалец может превзойти Месси уже сегодня. Стал сообладателем рекорда по количеству голов на чемпионатах мира из-за пределов штрафной площадки – 5. Бразилец Роберто Ривелино в последний раз обновлял это достижение аж в 1978 году. Стал сорекордсменом по количеству победных матчей на чемпионатах мира — опять же, разделив это звание с Мирославом Клозе. Забил больше всего голов в ворота разных сборных на чемпионатах мира: от Месси за шесть его выступлений на мировых первенствах пострадали 11 команд. Стал первым и единственным игроком, у которого между первым и последним голами на чемпионатах мира прошло целых 20 лет. Стал самым возрастным автором дубля и хет-трика на чемпионатах мира. Только двое игроков были старше на момент того, как отличились голом на чемпионате мира — Роже Милла в 42 года и португалец Пепе в 39. Обновил рекорд по количеству матчей в составе сборной Аргентины — матч с Алжиром к тому же стал для Месси юбилейным 200-м в футболке "альбиселесте".

Когда Месси может обновить свои рекорды?

Следующий матч сборная Аргентины проведет 22 июня в 20:00 по киевскому времени против Австрии. А заключительный матч группового этапа состоится 28 июня в 5 утра.

Согласно турнирной сетке, действующие чемпионы мира в четвертьфинале могут встретиться со сборной Португалии, если обе команды выиграют свои группы. Противостояние Месси и Роналду, для которых этот чемпионат мира почти наверняка станет последним, является одним из самых ожидаемых событий турнира.