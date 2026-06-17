После матча Лео спросили, почему он, обычно довольно сдержанный, позволил себе минуту слабости. Капитан сборной Аргентины объяснил, что эти эмоции не были связаны с футболом, пишет Sports NDTV.

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Что стало причиной слёз Лионеля Месси?

Еще во время матча Аргентина – Алжир в сети появились кадры, на которые не обращали внимания в трансляции: после первого гола Месси вытирал глаза футболкой, а мимика свидетельствовала о том, что он плакал.

Журналисты позже поинтересовались у звезды, что произошло. Месси ответил, что он действительно очень эмоционально отреагировал на забитый мяч, но причина кроется за пределами футбольного поля.

Аргентинец признался, что в последние дни пережил сложный период, не связанный со спортом. Ему было непросто подходить к важному матчу чемпионата мира на таком эмоциональном фоне. Однако благодаря поддержке партнеров, тренерского штаба и персонала команды Лео удалось справиться с проблемами. Он поблагодарил всех за поддержку и усилия, приложенные для того, чтобы Месси смог выйти на поле и показать свой максимум.

Десятка "альбиселесте" отказался уточнить, речь ли идет о какой-то проблеме в семье. Он намерен сосредоточиться на выступлениях команды и пути к защите титула чемпиона мира.

Что сказал Месси о рекорде Мирослава Клозе?

В то же время Лео также попросили прокомментировать то, что он сравнялся с немцем Мирославом Клозе по количеству голов на чемпионатах мира – оба теперь лучшие бомбардиры с 16 точными ударами.

Месси признал, что для него честь быть в одном ряду с таким выдающимся нападающим, как Клозе, но на самом деле любые достижения остаются просто статистикой. Он привёл в пример бразильца Роналдо, который не является лучшим бомбардиром чемпионатов мира, но при этом остаётся для Лео величайшим нападающим в истории мировых первенств.