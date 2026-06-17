Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" легко и непринужденно отличился хет-триком в ворота Алжира, сразу же возглавив несколько списков рекордсменов, сообщает "24 Канал".

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Аргентина – Алжир 3:0

Голы: Месси, 17, 60, 76

Дело вообще могло обернуться хет-триком, но первый гол на стартовых минутах Месси не засчитали из-за очевидного офсайда, подтвержденного системой полуавтоматической фиксации.

Но это только придало Лео азарта. На 17-й минуте он получил мяч по центру практически в одиночестве, продвинулся и с 20 метров решил пробить – не оставив шансов сыну легендарного Зинедина Зидана Луке, который выступает за Алжир вместо Франции.

Интересно, что уже в этот момент Месси начал вписывать своё имя в книги рекордов, поскольку только одному Роберто Ривелино ещё в далеком 1966 году удавалось так же отличиться пятым голом из-за пределов штрафной площадки на чемпионатах мира. Но это было ещё только начало вечера — или ночи по нашему времени.

Во втором тайме Лео показал, что не только сам создает себе моменты, но и знает, где нужно почувствовать момент и пойти на добивание. Воспользовавшись тем, что Лука Зидан не смог зафиксировать мяч после дальнего удара, Месси оформил дубль.

А удар, принесший хет-трик, – это классика Месси в расцвете сил во времена "Барселоны". Получил пас от партнера на линии штрафной, подделал себе под левую и забил в самый уголок.

Обзор матча "Аргентина" – "Алжир" от MEGOGO – смотрите видео:

3:0 – Лионель Месси начинает защиту титула чемпиона мира против Алжира самым звездным образом, какой только можно себе представить.

Какие рекорды побил Месси хет-триком на Мундиале?

Теперь аргентинец в свои 38 лет официально является самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира.

Также впечатляет то, что Лео забивал большему количеству команд на чемпионатах мира – целых 11 разных сборных на 6 чемпионатах хотя бы раз пропускали от него гол.

А самое главное — с 16 голами Месси теперь делит бомбардирский рекорд чемпионатов мира с Мирославом Клозе. Достаточно отличиться ещё хотя бы раз — и достижение, которое в 2014 году казалось непревзойдённым, будет переписано.