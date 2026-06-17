Після гри у Лео запитали, чому він, зазвичай досить стриманий, дозволив собі хвилину слабкості. Капітан збірної Аргентини пояснив, що ці емоції були не пов'язані з футболом, пише Sports NDTV.

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Що стало причиною сліз Ліонеля Мессі?

Ще під час матчу Аргентина – Алжир у мережі з'явилися кадри, на яких не акцентували увагу в трансляції: після першого голу Мессі витирав очі футболкою, а міміка свідчила про те, що він плакав.

Журналісти згодом поцікавилися у зірки, що трапилося. Мессі відповів, що він справді дуже емоційно відреагував на забитий м'яч, але причина криється поза футбольним полем.

Аргентинець зізнався, що в останні дні пережив складний досвід, не пов'язаний зі спортом. Йому було непросто підходити до важливого матчу Мундіалю на такому емоційному тлі. Проте завдяки підтримці партнерів, тренерського штабу та персоналу команди Лео вдалося впоратися з проблемами. Він подякував усім за підтримку і зусилля, докладені до того, щоб Мессі міг вийти на поле і показати свій максимум.

Десятка "альбіселесте" відмовився уточнити, чи йдеться про якусь проблему у родині. Він має намір зосередитися на виступах команди і шляху до захисту титулу чемпіона світу.

Що сказав Мессі про рекорд Мірослава Клозе?

Водночас Лео також попросили прокоментувати те, що він зрівнявся з німцем Мірославом Клозе за кількістю голів на чемпіонатах світу – обидва тепер найкращі бомбардири з 16 влучними ударами.

Мессі визнав, що для нього честь бути в одному ряду з таким видатним форвардом як Клозе, але насправді будь-які досягнення залишаються просто статистикою. Він навів приклад бразильця Роналдо, який не є найкращим бомбардиром Мундіалів, але при цьому є для Лео найвеличнішим нападником в історії світових першостей.