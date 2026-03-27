Клуб Бекхема зробить унікальний подарунок Мессі: жоден футболіст не мав такої честі

Ліонель Мессі, схоже, остаточно вирішив завершити свою футбольну кар'єру в Маямі у складі Інтера. Клуб настільки цінує аргентинця, що заради нього вирішив піти на порушення усіх відомих правил і принципів.

Мессі стане першим в історії світового футболу гравцем, який виступатиме на стадіоні, де одна з трибун носитиме його ім'я, пише офіційний сайт клубу.

Дивіться також Трамп змусив ніяковіти Мессі: що сталося на зустрічі в Білому домі

Чому Інтер назвав трибуну на честь Мессі?

Інтер підготував пафосне пояснення своєї ініціативи, яка не має аналогів в історії світового футболу.

Зазвичай вшанування – це про минуле. Вони побудовані на ностальгії. На пам'яті. Але це інакше: воно народжене із сучасності, з відчуттів від кожного виходу на поле Лео. Визнання когось не обов'язково має бути завершенням розділу. Іноді це просто усвідомлення, що ти є свідком чогось по-справжньому унікального,

– написав клуб.

Фанам, які придбають квитки на трибуну імені Мессі, обіцяють сюрпризи та яскраві враження від матчу-відкриття сезону, який запланований на 4 квітня.

Які досягнення Мессі в Інтер Маямі?

Клубні ресурси називають Ліонеля найкращим гравцем в історії команди, хоча він не провів у Флориді ще навіть трьох років.

За 94 матчі аргентинець зміг стати найкращим бомбардиром та асистентом інтеристів: 82 м'ячі і 53 результативні передачі. Він приніс команді її перші чотири трофеї: Кубок ліг, титул переможців регулярного чемпіонату, титул у Східній конференції і зрештою Кубок МЛС у 2025 році.

Минулоріч Мессі також став володарем Золотої бутси МЛС за 29 голів та 19 асистів у чемпіонаті. Обидва свої сезони в США – 2024 та 2025 років – Мессі визнавався найкращим футболістом ліги.

В Інтері також нагадують, що Ліонель є найбільш титулованим футболістом в історії – 46 нагород, включно з чотирма Лігами чемпіонів, золотою медаллю Олімпійських ігор, Кубком світу у складі збірної Аргентини, 10 титулами чемпіона Іспанії, двома званнями чемпіона Франції.