Клуб Бекхема зробить унікальний подарунок Мессі: жоден футболіст не мав такої честі
- Ліонель Мессі стане першим гравцем, на честь якого назвуть трибуну стадіону, що порушує традиційні правила вшанування футболістів.
- Мессі став найкращим бомбардиром та асистентом Інтера Маямі, вигравши численні трофеї і особисті нагороди за свою гру в клубі.
Ліонель Мессі, схоже, остаточно вирішив завершити свою футбольну кар'єру в Маямі у складі Інтера. Клуб настільки цінує аргентинця, що заради нього вирішив піти на порушення усіх відомих правил і принципів.
Мессі стане першим в історії світового футболу гравцем, який виступатиме на стадіоні, де одна з трибун носитиме його ім'я, пише офіційний сайт клубу.
Чому Інтер назвав трибуну на честь Мессі?
Інтер підготував пафосне пояснення своєї ініціативи, яка не має аналогів в історії світового футболу.
Зазвичай вшанування – це про минуле. Вони побудовані на ностальгії. На пам'яті. Але це інакше: воно народжене із сучасності, з відчуттів від кожного виходу на поле Лео. Визнання когось не обов'язково має бути завершенням розділу. Іноді це просто усвідомлення, що ти є свідком чогось по-справжньому унікального,
– написав клуб.
Фанам, які придбають квитки на трибуну імені Мессі, обіцяють сюрпризи та яскраві враження від матчу-відкриття сезону, який запланований на 4 квітня.
Які досягнення Мессі в Інтер Маямі?
Клубні ресурси називають Ліонеля найкращим гравцем в історії команди, хоча він не провів у Флориді ще навіть трьох років.
За 94 матчі аргентинець зміг стати найкращим бомбардиром та асистентом інтеристів: 82 м'ячі і 53 результативні передачі. Він приніс команді її перші чотири трофеї: Кубок ліг, титул переможців регулярного чемпіонату, титул у Східній конференції і зрештою Кубок МЛС у 2025 році.
Минулоріч Мессі також став володарем Золотої бутси МЛС за 29 голів та 19 асистів у чемпіонаті. Обидва свої сезони в США – 2024 та 2025 років – Мессі визнавався найкращим футболістом ліги.
В Інтері також нагадують, що Ліонель є найбільш титулованим футболістом в історії – 46 нагород, включно з чотирма Лігами чемпіонів, золотою медаллю Олімпійських ігор, Кубком світу у складі збірної Аргентини, 10 титулами чемпіона Іспанії, двома званнями чемпіона Франції.