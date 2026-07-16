У мережі розлетівся момент, коли Мессі поглядом поховав Беллінгема

Після перемоги Аргентини над Англією у півфіналі ЧС-2026 увагу фанатів привернула не лише сама гра. Вірусним став епізод із Ліонелем Мессі та Джудом Беллінгемом.

Емоції на полі не вщухали навіть після завершення зустрічі, в якій аргентинці здобули путівку до фіналу. Згодом сам Беллінгем пояснив, про що говорив із легендарним капітаном "альбіселесте", передає Marca.

Мессі не погодився з рішенням арбітра

Півфінальний матч чемпіонату світу-2026 між Аргентиною та Англією завершився перемогою південноамериканців з рахунком 2:1. Ще під час матчу камери зафіксували коротку, але емоційну розмову між Ліонелем Мессі та Джудом Беллінгемом.

Фахівці з читання по губах стверджують, що аргентинець повернувся до одного зі спірних епізодів зустрічі. За їхньою версією, Мессі сказав: "Це рішення мало бути на нашу користь", на що англієць відповів: "Ні, там не було жодного фолу". Після цього володар восьми "Золотих м'ячів" додав: "Він вдарив мене по голові", але Беллінгем залишився при своїй думці.

Саме в цей момент уважні глядачі звернули увагу на холодний погляд Мессі, який миттєво став вірусним у соцмережах. Уболівальники жартують, що аргентинець буквально "поховав" суперника одним лише поглядом.

Беллінгем пояснив, про що говорив із легендою

Після матчу півзахисник збірної Англії запевнив, що між ним і Мессі не було жодного конфлікту.

Ми обговорювали порушення правил. Нічого серйозного. Кожен роздує з цього велику проблему, але нічого такого не сталося,

– додав півзахисник Реала.

За словами Беллінгема, він вважав, що в одному з попередніх епізодів арбітр помилився. Тоді Мессі запитав його: "А як щодо того, як ви зіграли проти мене?" На це англієць відповів: "Ти достатньо сильний, щоб витримати це".

Попри суперечку щодо суддівського рішення, Беллінгем із великою повагою висловився про аргентинця. Він зізнався, що поразка дуже болісна, однак назвав справжнім привілеєм можливість зіграти проти одного з найкращих футболістів в історії.