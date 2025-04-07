Мессі встановив абсолютний клубний рекорд у США: відео історичного гола

У понеділок, 7 квітня, відбулися матчі 7 туру регулярного чемпіонату МЛС-2025. В одному з них Інтер Маямі вдома приймав Торонто.

Команди зіграли внічию з рахунком 1:1. Єдиний гол у складі "чапель" забив Ліонель Мессі.

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Яке досягнення підкорилося

Він відзначився взяттям воріт у компенсований час до першого тайму. Цим забитим м'ячем легендарний футболіст переписав історію Інтер Маямі, повідомляє 24 Канал із посиланням на MLS Communications.

Аргентинець став найрезультативнішим гравцем "чапель" у рамках регулярного чемпіонату МЛС. В активі Мессі тепер 24 голи та 20 асистів, для досягнення цього результату йому знадобилося лише 29 матчів.

Ліонель перевершив показник свого земляка Гонсало Ігуаїна. Колишній нападник був попереднім рекордсменом із 43 гольовими діями в 67 поєдинках.

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Довідка. В нинішньому сезоні Ліонель Мессі зіграв вісім матчів на клубному рівні у всіх турнірах. У них він забив шість голів і віддав два асисти.

Зазначимо, що наразі Інтер Маямі посідає друге місце в турнірній таблиці Східної конференції, набравши 14 очок у шести матчах. Наступний поєдинок "чаплі" проведуть 10 квітня проти Лос-Анджелеса.