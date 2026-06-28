Мессі знову це зробив: аргентинець оновив рекорд чемпіонатів світу і встановив новий

Ліонель Мессі у матчі з Йорданією вперше за кар'єру опинився в запасі на чемпіонаті світу. Це не завадило аргентинській зірці знову переписати історію Мундіалів.

10-ий номер "альбіселесте" з'явився на полі у другому таймі і підняв планку власних досягнень ще вище. А його збірна досягла 100-відсоткового результату у групі, пише 24 Канал.

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Йорданія – Аргентина 1:3

Голи: Тамарі, 55 – Ло Чельсо, 19, Мартінес, 31 (П), Мессі, 80

Рішення Ліонеля Скалоні залишити свого тезку у запасі цілком зрозуміле: у 39 років Мессі потребує відпочинку на довгій дистанції. До того ж гарантоване перше місце в групі і нескладний суперник у вигляді Йорданії дозволяли ротацію.

Навіть без своєї головної зірки аргентинці ще в першому таймі забезпечили собі комфортний результат зусиллями Ло Чельсо і Лаутаро Мартінеса, який з пенальті забив свій дебютний м'яч на чемпіонатах світу.

До честі йорданців вони у другому таймі спромоглися скоротити відставання в рахунку, забив Тамарі. Через п'ять хвилині після цього Мессі таки з'явився на полі. А ще через 20 Лео блискуче виконав штрафний удар і встановив остаточний рахунок 3:1 на користь чинних чемпіонів світу.

Йорданія – Аргентина: дивіться огляд матчу від MEGOGO:

Які рекорди оновив та встановив Мессі?

Гол у ворота йорданців став для Ліонеля 19-им на чемпіонатах світу, таким чином він поліпшив рекорд, який відібрав у Мірослава Клозе на цьому Мундіалі.

Також Мессі став першим в історії футболістом, якому вдалося відзначитися у семи поспіль матчах чемпіонатів світу.

На Мундіалі-2026 у 39-річного лідера аргентинців вже шість голів, він впевнено очолює бомбардирські перегони.

З ким Аргентина зіграє в 1/16 фіналу?

"Альбіселесте" дістався один із найпростіших суперників на першій стадії плей-оф: вони протистоятимуть Кабо-Верде, цей матч відбудеться 4 липня о 1 годині ночі за київським часом.

Далі по сітці у Мессі і компанії потенційно зустрічі з Австралією, Швейцарією чи Колумбією, а також Англією, Бразилією чи Норвегією.