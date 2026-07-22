Мессі повернувся додому окремо від збірної Аргентини

Попри поразку у фіналі чемпіонату світу, футболістів збірної Аргентини зустрічали в Буенос-Айресі тисячі вболівальників. Не поїхав разом з партнерами Ліонель Мессі – головна зірка команди прибув у рідний Росаріо окремо.

Вболівальники, які сподівалися побачитися з кумиром і втішити його після болючого фіаско в Нью-Йорку, були розчаровані. Як пише ESPN, після прибуття приватним літаком Мессі одразу ж пересів у джип, який відвіз його до містечка Фунес, де розташована резиденція родини футболіста. З фанами Лео не зустрічався, пише 24 Канал.

Що Мессі робитиме вдома

Головна людина, до якої поспішав Мессі, це його батько Хорхе, який мав проблеми зі здоров'ям, що емоційно позначилося на його синові. Саме через це аргентинець плакав після голу Алжиру у першому турі групового етапу Мундіалю.

У Фунесі Лео проведе лише кілька днів. Наприкінці липня чи на початку серпня на нього чекають у Маямі для продовження виступів в МЛС за Інтер. Американський чемпіонат проводиться за системою весна-осінь, тому сезон там буде у самому розпалі.

Що Мессі планує щодо своєї кар'єри після чемпіонату світу

8-разовий володар "Золотого м'яча" досі тягне інтригу у питанні свого майбутнього у збірній Аргентини. Офіційної заяви про завершення кар'єри Мессі не робив, але, як переконують інсайдери, повідомив команді про це у перерві матчу з Іспанією.

Втім не виключено, що Лео захоче попрощатися з аргентинською публікою особливим чином, втретє здобувши титул на Копа Америка. Господар турніру 2028 року ще не обраний, є висока ймовірність, що це знову будуть Сполучені Штати.

Що ж до Інтера Маямі, то контракт з клубом у аргентинця підписано аж до 31 грудня 2028 року, коли йому буде вже 41 рік. Угоду було поновлено лише минулої осені.