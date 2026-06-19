Після забитого м'яча у стартовому матчі Аргентини на Мундіалі легендарний форвард розплакався прямо на полі. Тепер сім'я футболіста розкрила подробиці непростих подій, які передували турніру, пише Aljazeera.

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Чому розплакався Мессі?

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Алжиру Ліонель Мессі оформив хет-трик та допоміг Аргентині перемогти з рахунком 3:0. Однак найбільше уваги привернули його сльози після першого забитого м'яча.

Після гри Мессі пояснив, що його емоції не були пов'язані з футболом. Аргентинець зізнався, що пережив кілька дуже складних днів напередодні турніру та подякував партнерам по команді за підтримку.

Невдовзі сім'я футболіста оприлюднила заяву, в якій підтвердила, що батько зірки, Хорхе Мессі, проходить лікування через проблеми зі здоров'ям. Родичі повідомили, що його стан поступово покращується, але попросили громадськість поважати приватність сім'ї.

У такі моменти ми просимо проявити відповідальність, розсудливість і людяність. Здоров'я людини та спокій її близьких не повинні ставати предметом спекуляцій чи безвідповідальної уваги з боку медіа,

– заявили родичі Мессі.

Сім'я спростувала моторошні чутки

Ситуацію загострили чутки в аргентинських медіа, де помилково з'явилася інформація про смерть батька Мессі. Родина оперативно спростувала ці повідомлення та наголосила, що Хорхе Мессі живий і перебуває під наглядом лікарів.

Сам Ліонель Мессі також звернувся до громадськості із проханням довіряти лише офіційним повідомленням сім'ї. Попри складні особисті обставини, капітан збірної Аргентини блискуче розпочав чемпіонат світу, оформивши перший хет-трик у своїй кар'єрі на Мундіалях та допомігши чинним чемпіонам успішно стартувати на турнірі.

Наступний матч на чемпіонаті світу-2026 Аргентина проведе у понеділок, 22 червня, о 20:00 за київським часом – проти Австрії.