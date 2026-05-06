УЄФА вкрав у Мессі одну Лігу чемпіонів: у мережі сперечаються, скільки титулів виграв футболіст

Коли лондонський Арсенал востаннє був у фіналі Ліги чемпіонів, Ліонель Мессі ще не гарантував собі місце у стартовому складі Барселони. На тлі згадок про вирішальний матч 2006 року раптом виявилося, що УЄФА применшує досягнення великого аргентинця.

Користувачі мережі звернули увагу, що офіційний сайт УЄФА називає Мессі триразовим володарем "вухастого" трофею. Хоча формально футбольний геній брав участь у чотирьох тріумфальних для каталонців сезонах.

Дивіться також У США проти Мессі подали багатомільйонний позов

Чому Мессі можуть не зарахувати перемогу у 2006 році?

У сезоні 2005/2006 Ліонель Мессі вже на повну демонстрував ознаки майбутньої суперзірки і з'являвся у складі каталонської Барселони у матчах Ліги чемпіонів. Проте у фіналі в Парижі проти Арсенала місця для аргентинця не знайшлося через його ушкодження.

УЄФА, попри поширене переконання, не має чітких регламентних норм щодо того, кого вважати переможцями Ліги чемпіонів. Правило "не зіграв жодної хвилини, не матимеш медалі" – вигадка.

Насправді керівний орган європейського футболу видає команді-переможцю комплект із 25 нагород. Виготовляти більше медалей суворо заборонено. А от кому їх вішати – це рішення самого клубу. Президент УЄФА та інші чиновники під час церемонії нагородять будь-кого з офіційної делегацій, хто вийде на п'єдестал пошани.

Чи є у Мессі медаль переможця Ліги чемпіонів 2006 року?

Інтрига цієї історії полягає в тому, що знайти кадри з нагородженням Мессі не вдалося, а сам аргентинець ніде не позував з медаллю. Але при цьому у 2006 році він фотографувався із трофеєм Ліги чемпіонів на "Камп-Ноу".

Крапку у спекуляціях насправді поставила сама Барселона. На своєму сайті каталонці зазначають, що Мессі виграв чотири єврокубки, включно з тим, який команда здобула проти Арсенала 20 років тому.

Кому ще з відомих футболістів УЄФА "обрізала" титули?

Мессі – далеко не єдиний з багаторазових переможців Ліги чемпіонів, щодо кількості трофеїв якого точилися суперечки.

Наприклад, іспанець Начо з Реалом мав би вважатися вже 6-разовим володарем "вухастого" кубка. Але він брав участь лише у двох фіналах, тому зазвичай УЄФА не включає його до підбірок найбільш титулованих гравців в історії змагань.

Так само по одній ЛЧ "відбирають" у Жерара Піке, який у 2008 році не був основним в Манчестер Юнайтед, Рафаеля Варана, що пропустив фінал 2016 року, та Хаві Ернандеса, який просидів той самий паризький фінал-2006 на лаві запасних.