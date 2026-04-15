Як повідомляє TMZ Sports, компанія з Маямі, що організовує великі музичні та спортивні заходи, у вівторок, 15 квітня, подала позов проти футболіста та Аргентинської футбольної асоціації. У позові їх звинувачують у шахрайстві та порушенні контрактних зобов'язань, що, за твердженням позивачів, призвело до мільйонних збитків.

Дивіться також Мессі забив гравцю збірної України, перед яким вибачався Ребров

Що відомо про позов на Мессі?

Як відомо, у серпні компанія уклала угоду та зрештою сплатила федерації 7 мільйонів доларів за ексклюзивні права на два виставкові матчі, заплановані на жовтень: Аргентина проти Венесуели (11 квітня) та Аргентина проти Пуерто-Ріко (15 квітня).

За умовами контракту стверджується, що Ліонель Мессі мав зіграти щонайменше 30 хвилин у кожному матчі, якщо тільки не отримає травму. Однак повідомляється, що він не виконав цього зобов'язання, вирішивши не виходити на поле і замість цього спостерігати за грою разом із родиною з розкішного номера.

Американський таблоїд звернувся за коментарем до Асоціації футболу Аргентини та команди Мессі, однак наразі відповіді не отримано.

Який рекорд встановив Мессі?