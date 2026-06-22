Головний тренер збірної Аргентини обурився на журналістів через питання про Мессі

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі опинився в центрі гучного медіаскандалу після поєдинку проти Алжиру. Попри блискучу гру та оформлений хет-трик, форвард привернув увагу всього світу своїми сльозами прямо після матчу.

Невдовзі після гри преса з'ясувала, що причиною емоційного стану футболіста стала хвороба його батька, Хорхе Мессі. Проте ситуація швидко вийшла з-під контролю через дезінформацію, пише 24 Канал.

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Що сталося на пресконференції тренера Аргентини?

Журналістка Флоренсія Пенья опублікувала неправдиву новину про смерть Хорхе Мессі. Цей фейк викликав хвилю обурення серед усього футбольного світу. Через тиск громадськості та колег Пенья була змушена звільнитися з роботи.

Як повідомляє USA Today, скандал отримав продовження під час пресконференції напередодні наступного матчу збірної Аргентини проти Австрії. Журналісти розпочали спілкування з головним тренером Ліонелем Скалоні саме з питань про родину Мессі, що викликало різке обурення фахівця.

Висловивши незадоволення через характер запитання, коуч підсумував: "Ми граємо добре, і мені нема чого додати. Команда в порядку та готова вийти на поле завтра".

Який стан у батька Мессі?

Родина Мессі висловила невдоволення щодо спекуляцій у ЗМІ та закликала поважати їхнє приватне життя. Вони підкреслили, що достовірною інформацією володіє лише найближче коло родини, тому будь-які версії, заяви чи повідомлення, які не надходять безпосередньо від них або з офіційних джерел, не варто вважати надійними, пише Marca.

Батько Ліонеля Мессі, Хорхе Мессі, перебуває під постійним медичним наглядом і проходить курс лікування. Родина підтвердила, що його стан оцінюється як стабільно позитивний і є ознаки покращення. Водночас точний діагноз не розголошується.