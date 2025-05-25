Мессі у фірмовому стилі відзначився неймовірним голом зі штрафного: відео шедевра

У неділю, 25 травня, відбулися матчі 15 туру регулярного чемпіонату МЛС-2025. В одному з них Філадельфія Юніон удома приймала Інтер Маямі.

Команди зіграли в результативну нічию з рахунком 3:3. За п'ять хвилин до завершення гри гості поступалися з різницею у два м'ячі, але змогли врятуватися від поразки, повідомляє 24 Канал.

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Мессі все ще в повному порядку

Одним із головних творців цього камбеку став Ліонель Мессі. Він забив другий гол своєї команди, скоротивши різницю в рахунку.

Взяття воріт від легендарного футболіста було не тільки важливим, але й ефектним. Аргентинець відзначився забитим м'ячем ударом зі штрафного на 87-й хвилині.

Він у фірмовому для себе стилі виконав штрафний удар з дистанції близько 20 метрів. Мессі вирішив не перекидати стінку, а пробити у воротарський кут, до чого голкіпер не був готовий, хоча й намагався врятувати господарів.

Як Мессі забив гол у матчі проти Філадельфії Юніон: дивіться відео

А вже на п’ятій компенсованій хвилині "чаплі" змогли врятуватися від поразки. Теласко Сеговія отримав м’яч від того ж таки Ліонеля Мессі та красивим ударом у дальню дев'ятку встановив остаточний рахунок у зустрічі.

До слова. У нинішньому сезоні аргентинський вінгер провів 17 поєдинків на клубному рівні. У них він забив 10 голів і віддав 3 результативні передачі.

Зазначимо, що наразі "чаплі" посідають шосте місце в турнірній таблиці Східної конференції МЛС. Наступний матч вони проведуть в ніч з 28 на 29 травня проти Клуб де Фут Монреаль.

Нагадаємо, що у квітні Ліонель Мессі став абсолютним рекордсменом Інтер Маямі. Він перевершив показник свого земляка Гонсало Ігуаїна.