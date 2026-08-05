Мессі ухвалив остаточне рішення: прощання зі збірною відкладається

Фінал чемпіонату світу-2026 багато хто вважав прощальним акордом у міжнародній кар'єрі Ліонеля Мессі. Але зірковий володар восьми "Золотих м'ячів" ніяк не наважується залишити національну команду.

У свої 39 років Мессі вважає, що ще здатен принести користь "альбіселесте". Лео сподівається все ж завершити свою блискучу історію у збірній перемогою на турнірі, пише 24 Канал.

Чому Мессі не завершує кар'єру у збірній

Інсайдер Фран Касаретто заперечує інформацію своїх колег, які говорили, що Мессі ще у перерві фінального матчу Мундіалю проти Іспанії сказав колегам по команді, що це його остання поява на полі у синьо-білій футболці.

За інформацією джерел, наближених до аргентинця, він не хоче, щоб безапеляційна поразка Іспанії стала його "останнім танцем". Тож вирішив, що має достатньо сил, щоб грати до 41-річного віку.

Таким чином Мессі прагне залишатися у команді до 2028 року, коли відбудеться розіграш Копа Америка. Турнір поки не має країни-господарки, хоча чутки говорять, що організацію змагань візьмуть на себе Сполучені Штати. Ймовірно, Лео влаштовує варіант попрощатися у Маямі, де він грає за місцевий Інтер.

Які досягнення Мессі у збірній Аргентини

Десятка "альбіселесте" побив практично усі можливі рекорди своєї національної команди.

З 207 матчами він безумовно найкращий гвардієць збірної, а гольовий доробок складає неймовірні 125 голів.

Він також лідер за асистами – 65 результативних передач. Мессі є найстаршим автором голу у складі південноамериканців, утримує рекордну кількість голів за календарний рік – 18, а також найбільшу кількість хет-триків і голів, забитих зі стандартів.

Разом зі своєю командою Мессі став переможцем Копа Америки двічі – у 2021 та 2024 роках – а також тріумфував на Мундіалі 2022 року.