"Скалоні не піде!": фанати взяли в облогу будинок тренера Аргентини після ЧС-2026

Після завершення чемпіонату світу-2026 будинок Ліонеля Скалоні став місцем паломництва аргентинських уболівальників. Через натовпи біля оселі навіть встановили огорожу.

Попри поразку Аргентини у фіналі Мундіалю від Іспанії, вболівальники вирішили особисто подякувати наставнику за його роботу зі збірною. Скалоні регулярно виходить до людей, фотографується та роздає автографи, пише Los Andes.

Будинок Скалоні довелося огородити

Після повернення до рідного міста Пухато Ліонель Скалоні несподівано опинився в центрі уваги сотень уболівальників. Щодня до його будинку приходять десятки людей, аби висловити слова вдячності за виступ збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2026.

Хоча "альбіселесте" не змогли захистити титул чемпіона світу, поступившись Іспанії у фіналі з рахунком 0:1, прихильники вважають, що команда під керівництвом Скалоні заслуговує лише на повагу.

Через постійний наплив гостей перед будинком тренера встановили спеціальну огорожу. Попри це Скалоні не уникає спілкування з людьми: він регулярно виходить із дому, щоб роздати автографи, зробити спільні фото та подякувати кожному, хто приїхав його підтримати.

Деякі фанати долали сотні кілометрів із різних регіонів Аргентини лише заради кількох хвилин зустрічі зі своїм кумиром.

Hay NUEVA SALIDA de Scaloni en Pujato, ahora para AUTOGRAFIAR UN AUTO, JAJAJA. pic.twitter.com/8ICyqPaKc5 https://t.co/03d4r5iiRm — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 23, 2026

Незвичайні подарунки та заклики не залишати збірну

Шанувальники підготували для наставника чимало символічних подарунків. Скалоні отримав традиційний аргентинський торт "Рогель", коробку полуниці та мініатюрну копію національної збірної. Один із фанатів навіть приїхав на автомобілі, повністю оформленому зображеннями футболістів Аргентини.

Особливою стала поява музичного гурту, який виконав для тренера традиційну народну пісню чамаме. Серед гостей також помітили вболівальника в костюмі капібари, що неабияк розвеселило присутніх.

Щоразу, коли Скалоні виходив до людей, натовп починав скандувати: «Скалоні не піде! Скалоні не піде!». Так фанати намагалися переконати фахівця залишитися на чолі національної команди, адже раніше він заявляв, що може залишити посаду головного тренера збірної Аргентини вже у грудні.