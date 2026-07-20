Тренер збірної Аргентини не стримав сліз на пресконференції після поразки у фіналі ЧС-2026

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні не стримав емоцій під час прессконференції після фіналу ЧС-2026. Тренер довго тримався.

Після усіх перипетій фіналу чемпіонату світу тренер сторони, яка програла був у важкому емоційному стані. Слова Ліонеля Скалоні передає 24 Канал.

Що сказав наставник аргентинської команди

Ліонель Скалоні подякував своїм виконавцям за старанність та назвав їх "справжніми воїнами, які до останньої хвилини намагалися зробити усе, що можливо".

Мене розриває між розчаруванням і гордістю. Мені дуже сумно, але хлопці віддали на полі все до останнього подиху. Я відчуваю вічну вдячність за їхню мужню гру, яка тримала надію живою до самого кінця. Це місце прекрасне, це місце-мрія, – сказав Скалоні.

Також 48-річний тренер зазначив, що не розраховував на такий позитивний результат під час змагань у США, Мексиці та Канаді. Під кінець спілкування з журналістами він дав волю емоціям.

Скалоні не стримав сліз після фіналу ЧС-2026: дивіться відео

Зазначимо, що це другий фінал ЧС для фахівця. Перший, у 2022-му, його команда виграла.

Що відомо про майбутнє чинного наставника збірної Аргентини

Він зазначив, що поговорить про це з керівництвом аргентинського футболу. Спеціаліст збирається допрацювати до грудня, а далі буде відповідне рішення – його та національної асоціації.

Контракт Ліонеля Скалоні зі збірною Аргентини закінчиться ще до початку відбору на ЧС-2030, який у Південній Америці стартує навесні 2027-го. Тому у разі кардинального рішення команду у новий цикл може повести інший тренер.