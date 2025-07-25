Жодної поваги до ветеранів: МЛС дискваліфікувала Мессі та Альбу

Футболісти американського Інтер Маямі пропустять найближчий поєдинок своєї команди. Все через відмову приїхати на Матч усіх зірок МЛС.

Північноамериканська футбольна ліга МЛС покарала нападника Ліонеля Мессі та захисник Жорді Альбу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт ліги.

Читайте також Третій дубль за вісім днів: Мессі переписав історію МЛС – відео голів

Суворе покарання для легендарних Мессі та Альби

Ветерани Інтер Маямі проігнорували Матч усіх зірок МЛС та чемпіонату Мексики, який відбувся 24 липня. За це порушення Мессі та Альба отримали бан на один матч проти Цинциннаті.

Згідно з правилами ліги, будь-який гравець, який не взяв участь у Матчі всіх зірок без попереднього дозволу ліги, не може брати участь в наступному поєдинку свого клубу,

– йдеться у заяві МЛС.

Зазначимо, що до такого кроку своїх футболістів підштовхнув головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано. Аргентинський фахівець вирішив надати відпочинок провідним футболістам.

Що ж, Маскерано досягнув своєї мети. Тепер Мессі та Альба додатково пропустять матч чемпіонату.

Статистика Мессі та Альби в МЛС