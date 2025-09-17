У середу, 17 вересня, продовжиться перший тур елітного раунду Ліги чемпіонів поточного сезону-2025/2026. На уболівальників футболу чекають одразу декілька топових протистоянь.

В одному із них англійський Ліверпуль прийме мадридське Атлетіко. Початок зустрічі на "Енфілд" – о 22:00 (за київським часом), повідомляє 24 Канал.

Варто прочитати Хто виграє Лігу чемпіонів і які шанси в українців: прогноз на новий сезон

Що відомо навколо матчу Ліверпуль – Атлетіко?

Це буде вже дев'яте очне протистояння цих європейських грандів. У минулих 8-ми зустрічах команди здобули рівну кількість перемог – по 3. Ще два матчі звелись до мирових.

Востаннє Ліверпуль грав проти Атлетіко у сезоні-2021/2022 у рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Тоді в обидвох поєдинках тріумфував англійський колектив – 3:2 та 2:0.

Цікаво, що в особистих протистояннях немає чіткого найкращого бомбардира. Одразу четверо футболістів забили по два голи: Грізманн, Салах, Льоренте та Форлан.

Хто не зможе зіграти у цьому матчі?

Ліверпулю не допоможуть Байчетич, Чамберс, К'єза, Джонс і Скенлон.

Натомість Атлетіко Мадрид не зможе розраховувати також на п'ятьох виконавців – Альмаду, Альвареса, Баену, Джонні та Хіменеса.

На правах реклами

Прогноз Favbet

Ліверпуль – явний фаворит протистояння по лінії Favbet. Його перемогу оцінюють коефіцієнтом 1,54. Натомість на звитягу Атлетіко дають 5,90. Нічия – 4,50.

Ймовірно, що обидві команди потішать своїх уболівальників голами. Обидві заб'ють: так – 1,76; ні – 2,06.

"Мерсисайдці" мають гарні шанси першими відзначитись у матчі – 1,46. Натомість на те, що першими нулі на табло розмочать гості з Мадрида – 3,10.

Яка вірогідність того, що глядачі побачать пенальті у поєдинку? Буде – 2,85; ні – 1,38.

Хто може відзначитись голом? Александер Ісак (2), Мохаммед Салах (2,05), Уго Екітіке (2,15) та Александер Серлот (2,90).

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022.

Напередодні лобового поєдинку обидва клуби провели свої матчі у внутрішніх чемпіонатах. "Мерсисайдці" на виїзді у більшості ледь мінімально перемогли Бернлі 1:0. Команда Арне Слота після 4-х турів лідирує у таблиці АПЛ, йдучи без втрат – 12 балів.

А от мадридське Атлетіко не може занести собі в актив старт нового сезону Ла Ліги – лише 5 набраних очок у 4-х турах. "Матрацники" йдуть аж на 11-му місці у турнірній таблиці іспанської першості. У крайньому турі Атлетіко здобуло свою першу перемогу у новому розіграші Ла Ліги, обігравши вдома Вільярреал 2:0.

Відзначимо, що суперкомп'ютер Opta визначив свого майбутнього переможця Ліги чемпіонів-2025/2026.