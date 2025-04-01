Евертон Миколенка спробує відібрати очки у лідера сезону Ліверпуля: прогноз на цікаву битву АПЛ

У середу, 2 квітня, Ліверпуль прийме Евертон у рамках 30-го туру АПЛ-2024/2025. "Мерсисайдці" спробують ще більше зміцнити своє лідерство у турнірній таблиці.

Після 29-ти турів Ліверпуль продовжує лідирувати у сезоні, маючи у своєму активі 70 набраних балів. Команда Арне Слота випереджає найближчого переслідувача, яким є лондонський Арсенал, аж на 12 очок, пише 24 Канал.

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"Мерсисайдці" проти "ірисок"

Натомість в Евертона справи йдуть значно гірше. "Іриски" із 34 пунктами посідають лише 15-те із 20-ти місць таблиці англійської першості. Хоча перевага підопічних Девіда Моєса від зони вильоту з АПЛ досить комфортна 17 очок.

Востаннє Ліверпуль та Евертон грали між собою 12 лютого 2025-го року, коли команди розписали бойову нічию на "Гудісон Парк" 2:2. Хоча ближчими до перемоги були гості, які до компенсованого часу перемагали з рахунком 1:2. Лише на восьмій компенсованій до матчу хвилині Тарковскі врятував "ірисок" від домашньої поразки.

У попередньому турі Евертон зіграв внічию 1:1 із Вест Хемом, а Ліверпуль розгромив вдома Саутгемптон 3:1. Салах оформив дубль.

Зверніть увагу! Матч 30-го туру АПЛ Ліеврпуль – Евертон розпочнеться 2 квітня о 22:00 за київським часом на стадіоні "Енфілд".

Наразі невідомо, чи зможе український захисник Віталій Миколенко допомогти Евертону у цьому складному виїзному матчі. Також під питанням участь у поєдинку оборонця Ліверпуля Коннора Бредлі через ушкодження.

Прогноз Favbet

Ліверпуль беззаперечний фаворит майбутнього протистояння по лінії Favbet. Перемога господарів поля оцінена в 1,39. Натомість на звитягу гостей віддають 8,60. Нічия є імовірніший, аніж тріумф Евертона – 4,95.

Не виключено, що команди не проб'ють показник "обидві заб'ють": так – 2,14, ні – 1,71.

Також кращий коефіцієнт дають на перший гол у зустрічі від "мерсисайдців" – 1,36. А те, що першими у поєдинку заб'є команда Моєса – 3,85.

Хто має найкращі шанси відзначитись голом:

Мохаммед Салах – 1,90 ;

; Дарвін Нуньєс і Діогу Жота – по 2,50 ;

; Луїс Діас – 2,75;

А от на гол Віталія Миколенко, якщо той таки зіграє, стоїть коефіцієнт 12.