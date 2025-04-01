После 29-ти туров Ливерпуль продолжает лидировать в сезоне, имея в своем активе 70 набранных баллов. Команда Арне Слота опережает ближайшего преследователя, которым является лондонский Арсенал, аж на 12 очков, пишет 24 Канал.

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"Мерсисайдцы" против "ирисок"

Зато у Эвертона дела идут значительно хуже. "Ириски" с 34 пунктами занимают лишь 15-е из 20-ти мест таблицы английского первенства. Хотя преимущество подопечных Дэвида Мойеса от зоны вылета из АПЛ достаточно комфортное 17 очков.

Последний раз Ливерпуль и Эвертон играли между собой 12 февраля 2025-го года, когда команды расписали боевую ничью на "Гудисон Парк" 2:2. Хотя ближе к победе были гости, которые до компенсированного времени побеждали со счетом 1:2. Лишь на восьмой компенсированной к матчу минуте Тарковски спас "ирисок" от домашнего поражения.

В предыдущем туре Эвертон сыграл вничью 1:1 с Вест Хэмом, а Ливерпуль разгромил дома Саутгемптон 3:1. Салах оформил дубль.

Обратите внимание! Матч 30-го тура АПЛ Ливерпуль – Эвертон начнется 2 апреля в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Энфилд".

Пока неизвестно, сможет ли украинский защитник Виталий Миколенко помочь Эвертону в этом сложном выездном матче. Также под вопросом участие в поединке защитника Ливерпуля Коннора Брэдли из-за повреждения.

Прогноз Favbet

Ливерпуль безоговорочный фаворит предстоящего противостояния по линии Favbet. Победа хозяев поля оценена в 1,39. Зато на победу гостей отдают 8,60. Ничья более вероятна, чем триумф Эвертона – 4,95.

Не исключено, что команды не пробьют показатель "обе забьют": да – 2,14, нет – 1,71.

Также лучший коэффициент дают на первый гол во встрече от "мерсисайдцев" – 1,36. А то, что первыми в поединке забьет команда Мойеса – 3,85.

Кто имеет лучшие шансы отличиться голом:

Мохаммед Салах – 1,90 ;

; Дарвин Нуньес и Диогу Жота – по 2,50 ;

; Луис Диас – 2,75;

А вот на гол Виталия Миколенко, если тот таки сыграет, стоит коэффициент 12.