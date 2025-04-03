Миколенко закрив Салаха, але це не врятувало Евертон від поразки проти Ліверпуля

У середу, 2 квітня, відбулися матчі 30-го туру АПЛ. В його межах зустрілися Ліверпуль та Евертон.

Ліверпуль – Евертон 1:0

Гол: Жота 57.

Український футболіст Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі матчу. Ліверпульське дербі традиційно проходило на Енфілді, пише 24 канал.

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Мінімальна перемога "мерсисайдців"

Матч був напруженим і супроводжувався кількома суперечливими епізодами. На 11-й хвилині захисник Евертона Тарковскі здійснив небезпечний підкат проти Мак Аллістера, за що отримав лише жовту картку, що викликало дискусії щодо рішення арбітра.

Крім того, гол Жоти також став предметом обговорень через можливий офсайд Діаса в моменті перед взяттям воріт. Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловив незадоволення чинними правилами офсайду, зазначивши, що вони можуть бути заплутаними та потребують перегляду.

Ліверпуль – Евертон: відеоогляд

Відзначимо, що завдяки цій перемозі Ліверпуль наблизився до свого 20-го титулу чемпіона Англії, маючи 73 очки після 30 матчів. Евертон залишається на 15-му місці з 34 очками.