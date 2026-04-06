Фанати влаштують бунт: у топклубі АПЛ назріває гучний скандал через гроші

У Ліверпулі спалахнув гучний скандал через підвищення цін на квитки. Фанати вже готують протест просто під час найближчого матчу АПЛ.

Обурення вболівальників викликала політика клубу щодо вартості відвідування стадіону. Ситуація загострилася настільки, що ультрас закликають до бойкоту, пише AOL.

Що сталося?

Нова цінова політика почне діяти вже з наступного сезону. Вартість квитків на матчі Ліверпуля поступово зростатиме впродовж кількох років.

У відповідь фанати планують акцію протесту під час найближчого домашнього матчу команди в Англійській Прем'єр-лізі – 11 квітня проти Фулгема.

Серед можливих дій – бойкот покупки їжі та атрибутики на стадіоні, відмова від продовження абонементів та демонстративні акції під час гри

Чому це викликало таку реакцію?

Ситуація обурила фанатів через фінансовий контекст – клуб отримує стабільні доходи, але водночас перекладає витрати на вболівальників.

Додатковим фактором стала бліда гра команди під керівництвом Арне Слота, що лише посилило напругу.

Уболівальники вважають, що керівництво ігнорує їхню роль у житті клубу та ставить прибуток вище за лояльність фан-бази.

Подібні протести вже траплялися раніше – і тоді керівництво було змушене відступити.

