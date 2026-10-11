Команди є грандами англійського футболу, які постійно ведуть боротьбу за титул. У попередні кілька сезоні саме між ними точилось головне протистояння за корону англійського футболу, але в останні роки в розбірки втрутився ще й Арсенал. Чого чекати від матчу Ліверпуля проти Ман Сіті розповідає 24 Канал.

Хто фаворит матчу Ліверпуль – Ман Сіті

Гості Енфілда є незначними фаворитами прийдешнього протистояння. Містяни навіть під керівництвом нового тренера Енцо Марески надупевнено почали новий сезон в АПЛ. Ман Сіті – єдина команда в Англії, яка досі не втрачала очок – 5 матчів, 5 перемог із різницею голів 13:5.

Ліверпуль же, який також очолив новий коуч Андоні Іраола, не вражає на старті нового чемпіонату. Наразі мерсисайдці перебувають поза зоною єврокубків, на 7 сходинці, маючи в активі 9 очок. Хоча теоретично після перемоги над Ман Сіті сьогодні може злетіти на 4 позицію.

Бомбардир Ман Сіті Ерлін Голанд безперечно захоче знову повернути собі лідерську позицію в перегонах голеадорів АПЛ. У норвежця 5 голів, але стільки ж і в Жоао Педро, який уже в 6 турі встиг відзначитись дублем у складі Челсі проти Борнмута.

У Ліверпуля є значні втрати перед цим поєдинком. Після міжнародної паузи з травмами з розташування збірних повернулись нідерландець Коді Гакпо та швед Александер Ісак. Іраола точно не зможе розраховувати на них у прийдешньому матчі.

Ман Сіті виграв у 3 попередніх очних матчах проти Ліверпуля. Остання їхня зустріч була у квітні у чвертьфіналі Кубка Англії, в якому містяни перемогли з розгромним рахунком 4:0. А в чемпіонаті минулого сезону підопічні на той момент ще Гвардіоли обігрували мерсисайдців із рахунками 2:1 і 3:0.

Щоправда Ман Сті переслідують неприємності. Клуб визнали винним у порушенні правил фінансового фейрплей, і йому загрожують серйозні санкції. Щоправда на результатах команди це не позначається.

Де дивитись матч Ліверпуль – Ман Сіті

Усі матчі 6 туру АПЛ можна переглянути на платформі Setanta Sports. Також окремі матчі АПЛ транслюються на лінійних каналах Setanta Sport і Setanta Sport +, які є в спортивних або максимальних пакетах різноманітних ОТТ-платформ України.

Стартовий свисток арбітра поєдинку між Ліверпулем і Ман Сіті Кріса Кавани на стадіоні Енфілд Роуд пролунає о 16:30 за англійським часом. Тобто, в Україні поєдинок почнеться о 18:30 за київським часом.