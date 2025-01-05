Стадіон Ліверпуля замело снігом: центральний матч 20-го туру АПЛ відбудеться, попри негоду

У неділю, 5 січня, відбудеться матч 20-го туру чемпіонату Англії між командами Ліверпуль та Манчестер Юнайтед. Складні погодні умови ледь не зірвали поєдинок на "Енфілді".

Сильний снігопад у ніч на 5 січня накрив Ліверпуль та велику частину Англії. Клубні служби "червоних" доклали максимум зусиль для підготовки арени "Енфілд" до поєдинку, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Ліверпуля.

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Чи відбудеться матч Ліверпуль – МЮ

Вранці, 5 січня, відбулася нарада з безпеки, щоб оцінити погодні умови та стан газону на "Енфілді". Працівники стадіону прибирають сніг та готуються до проведення матчу.

Наразі відомо, що матч відбудеться за розкладом. Докладаються всі зусилля, щоб футболістам було комфортно грати.

Сьогоднішній матч проти Манчестер Юнайтед відбудеться за графіком. З нетерпінням чекаємо на зустріч,

– йдеться у повідомленні Ліверпуля.

Відео ситуації на "Енфілді"

Нагадаємо, що матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед запланований на неділю, 5 січня. Поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.