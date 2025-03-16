Ліверпуль – Ньюкасл 1:2

Голи: К'єза, 90+4 – Берн, 45, Ісак, 52

У неділю, 16 березня, відбувся фінал Кубка ліги-2024/2025. У вирішальній грі Ліверпуль та Ньюкасл розіграли внутрішній трофей на "Вемблі", повідомляє 24 канал.

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Без шансів для Ліверпуля

Ньюкасл повністю домінував над Ліверпулем у фінальному матчі Кубка ліги. "Сороки" не залишили шансів "мерсисайдцям" здобути трофей. Підопічні Арне Слота нічого не змогли протиставити команді Едді Хау.

Ньюкасл зміг відкрити рахунок на останній хвилині першого тайму. Забитим м'ячем відзначився Ден Берн. На початку другої половини гри Александр Ісак подвоїв перевагу "сорок".

Наприкінці матчу Ліверпуль зміг відіграти один м'яч. Голом відзначився Федеріко К'єза. Проте це не допомогло "мерсисайдцям" перевести гру бодай в екстратайми, щоб спробувати виграти фінал.

Підопічні Едді Хау змогли втримати перемогу над Ліверпулем. У підсумку завдяки голам Александра Ісака та Дена Берна Ньюкасл вперше за 70 років здобув трофей.