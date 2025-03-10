Ліверпуль готовий добити ПСЖ після епічного відскоку: чого чекати від топ-матчу в Лізі чемпіонів

Мерсисайдці залишаються фаворитами в битві проти чемпіонів Франції. Втім тиждень тому ПСЖ виглядав відчутно сильніше за Ліверпуль.

Цього тижня в Лізі чемпіонів 2024-2025 пройдуть матчі-відповіді 1/8 фіналу. Центральною битвою вівторка, 11 березня, стане гра на стадіоні "Енфілд" між Ліверпулем та ПСЖ, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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Диво у Парижі

Минулого тижня команди видали дуже нелогічний матч в Парижі. Підопічні Луїса Енріке перегравали Ліверпуль за всіма статтями та лише через неймовірну гру Аліссона не змогли добити гостей.

Проте ПСЖ не тільки не зміг виграти, а ще і програв після єдиного удару в площину від суперника. Такий результат суттєво підвищив шанси команди Арне Слота на підсумковий успіх.

Навряд чи Ліверпуль допустить такий малюнок матчу вдома, хоча парижани налаштовані на камбек. При цьому на внутрішній арені у обох клубів все йде ідеально, вони без п'яти хвилин чемпіони.

"Червоні" випереджають найближчого переслідувача в особі Арсеналу на 15 очок, тоді як у ПСЖ є гандикап у 16 балів над Марселем. При цьому підопічні Луїса Енріке – єдині з топ-ліг, які ще не програвали в чемпіонаті.

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Проте у звітній зустрічі фаворитом очікувано буде Ліверпуль. Прохід мерсисайдців у чвертьфінал оцінюється у 1,26, тоді як ПСЖ – у 3,80. Що ж стосується безпосередньо котирувань зустрічі на "Енфілді", то вони такі:

перемога Ліверпуля – 2,29

нічия – 3,80

перемога ПСЖ – 2,96

Ймовірність серії пенальті дорівнює аж 9,50. При цьому експерти очікують на результативний матч. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,58, тоді як на ТМ2,5 – 2,42. Переможець пари в 1/4 фіналу зустрінеться із Брюгге або Астон Віллою.