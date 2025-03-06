На жаль, португальські "орли" мінімально поступились у першій зустрічі. Єдиний та переможний гол у матчі забив Рафінья на 61-й хвилині другого тайму. При цьому, що каталонці з 22-ї хвилини грали у меншості після вилучення Пау Курбасі.
До теми Неймовірні сейви Трубіна не допомогли: Барселона у меншості перемогла Бенфіку у ЛЧ
Трубін запалив у Лізі чемпіонів
Попри поразку в УЄФА відзначили неймовірний порятунок від Анатолія Трубіна в одній із затяжних атак Барселони, повідомляє 24 Канал. Український голкіпер Бенфіки в одній атаці за декілька секунд тричі поспіль рятував команду від пропущеного голу.
Саме цей порятунок потрапив у підбірку найкращих сейвів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Також у підбірку від УЄФА потрапили інші сейви:
- Алісон Бекера (Ліверпуль)
- Войцеха Щенсни (Барселона)
- Еміліано Мартінеса (Астон Вілла)
- Тібо Куртуа (Реал Мадрид)
- Мануеля Ноєра (Баварія)
- Тімона Велленройтера (Феєнорд)
Відео найкращих сейвів ЛЧ від УЄФА
Зверніть увагу! Матч-відповідь 1/8 фіналу Барселона – Бенфіка запланований на 11 березня. Початок – о 19:45 за київським часом.
Для Трубіна перший матч проти Барселони став вже 36-м у поточному сезоні-2024/2025 (в усіх турнірах), у яких він пропустив 35 голів та відіграв 16 поєдинків на нуль.