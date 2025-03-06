К сожалению, португальские "орлы" минимально уступили в первой встрече. Единственный и победный гол в матче забил Рафинья на 61-й минуте второго тайма. При этом, что каталонцы с 22-й минуты играли в меньшинстве после удаления Пау Курбаси.

К теме Невероятные сейвы Трубина не помогли: Барселона в меньшинстве победила Бенфику в ЛЧ

Трубин зажег в Лиге чемпионов

Несмотря на поражение в УЕФА отметили невероятное спасение от Анатолия Трубина в одной из затяжных атак Барселоны, сообщает 24 Канал. Украинский голкипер Бенфики в одной атаке за несколько секунд трижды подряд спасал команду от пропущенного гола.

Именно это спасение попало в подборку лучших сейвов 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также в подборку от УЕФА попали другие сейвы:

Алисон Бекера (Ливерпуль)

Войцеха Щенсны (Барселона)

Эмилиано Мартинеса (Астон Вилла)

Тибо Куртуа (Реал Мадрид)

Мануэля Нойера (Бавария)

Тимона Велленройтера (Фейенорд)

Видео лучших сейвов ЛЧ от УЕФА

Обратите внимание! Ответный матч 1/8 финала Барселона – Бенфика запланирован на 11 марта. Начало – в 19:45 по киевскому времени.

Для Трубина первый матч против Барселоны стал уже 36-м в текущем сезоне-2024/2025 (во всех турнирах), в которых он пропустил 35 голов и отыграл 16 поединков на ноль.