Дружина колишнього гравця збірної України шокувала мережу відвертою зйомкою: вогняне відео

Дружина колишнього футболіста молодіжної збірної України Максима Третьякова потішила своїх шанувальників сміливою зйомкою. Пікантні кадри не залишили підписників байдужими.

Ліза Третьякова влаштувала справжній фурор у мережі, опублікувавши зухвалу відеозйомку в латексі. У коментарях шанувальники вибухнули емоціями від пікантних кадрів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Лізи Третьякової.

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Зухвала зйомка Третьякової

У серії кадрів Ліза постала в ефектному образі: чорна латексна білизна, рукавички до ліктів і панчохи на підтяжках створили зухвалий стиль, який одразу привернув увагу користувачів.

У коментарях підписників висловлюють своє захоплення дівчиною.

Відверта зйомка Лізи: дивіться відео

Цікаво, що у липні 2024 року Ліза Третьякова потрапила у гучний мовний скандал. У своєму інстаграмі вона заявила, що не збирається переходити на українську мову.