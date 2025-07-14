Дружина колишнього гравця збірної України шокувала мережу відвертою зйомкою: вогняне відео
- Ліза Третьякова, дружина колишнього футболіста Максима Третьякова, здивувала шанувальників зухвалою відеозйомкою в латексі, яка викликала бурхливі емоції.
- У липні 2024 року Ліза потрапила в мовний скандал, заявивши в Instagram, що не планує переходити на українську мову.
Дружина колишнього футболіста молодіжної збірної України Максима Третьякова потішила своїх шанувальників сміливою зйомкою. Пікантні кадри не залишили підписників байдужими.
Ліза Третьякова влаштувала справжній фурор у мережі, опублікувавши зухвалу відеозйомку в латексі. У коментарях шанувальники вибухнули емоціями від пікантних кадрів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Лізи Третьякової.
Читайте також Зваблива дівчина зірки Шахтаря засвітила груди на відпочинку біля басейну
Зухвала зйомка Третьякової
У серії кадрів Ліза постала в ефектному образі: чорна латексна білизна, рукавички до ліктів і панчохи на підтяжках створили зухвалий стиль, який одразу привернув увагу користувачів.
У коментарях підписників висловлюють своє захоплення дівчиною.
Відверта зйомка Лізи: дивіться відео
Цікаво, що у липні 2024 року Ліза Третьякова потрапила у гучний мовний скандал. У своєму інстаграмі вона заявила, що не збирається переходити на українську мову.