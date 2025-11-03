Карпати вигризають перемогу в ЛНЗ завдяки помилці рекордсмена УПЛ

У понеділок, 3 листопада, закінчився передостанній матч 11-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/2026. У Черкасах місцевий ЛНЗ приймав львівські Карпати.

Черкаський клуб підійшов до цього матчу у статусі фаворита протистояння. Команда Віталія Пономарьова із 20 балами посідала третю позицію. Вище лише Шахтар та Динамо, інформує 24 Канал.

Як розвивався матч ЛНЗ – Карпати?

Натомість Карпати із 12 очками посідали лише 12-те місце турнірної таблиці УПЛ. Перед цією грою Владислав Лупашко не зміг розраховувати на цілу низку гравців. Причини – травми та перебір жовтих карток. Тому на лаві запасних львівського клубу було лише шість футболістів.

Вже на 7-й хвилині перший небезпечний момент створили господарі. Домчак потягнув удар Яшарі з-за меж штрафного майданчика. Карпати ж відповіли дальній і неточним ударом Вітора.

На 25-й хвилині "леви" несподівано відкрили рахунок у матчі 0:1. Голкіпер ЛНЗ Паламарчук хотів забрати м'яч після подачі Вітора, але круглий вислизнув із долонь воротаря господарів. Бабогло був першим на м'ячі та пробив у вже незахищені володіння суперника, круглий на шляху до воріт, знайшов ногу Краснопіра, який вивів "левів" уперед.

Одразу після забитого голу команди пішли в укриття через повітряну тривогу.

Після відновлення гри Пасіч загрожував володінням Домчака. М'яч після удару у ближній кут зачепив сітку воріт, але із зовнішньої сторони.

Паламарчук вдало вийшов із воріт та парирував постріл Краснопіра. Якби Ігор навіть забив, цей гол би не був зарахований через офсайд у форварда "зелено-білих".

Ассінор виграв боротьбу на другому поверсі, але його удар впритул головою у фантастичному сейві потягнув Домчак. Ще після цього гостей зі Львова врятувала поперечина.

Повітряна тривога вдруге перервала зустріч на 49-й хвилині.

Матч відновився із неточного удару Сича, який вперше вийшов у старті після серйозної травми.

Господарі взяли м'яч під свій контроль, адже команді Пономарьова потрібно було відігруватись. Однак неймовірний кураж спіймав Домчак, який декілька разів рятував Карпати від пропущеного голу.

Натомість чудовий момент наприкінці зустрічі змарнував Бруніньйо, який класно розвернувся перед воротами, але переграти Паламарчука не зумів.

Навалу ЛНЗ зупинила повітряна тривога. Командам залишалось дограти лише 90 секунд.

Згодом гра була відновлена, але забити за цей мізерний час нікому так більше і не вдалось. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Карпат 0:1.

ЛНЗ – Карпати 0:1

Гол: Краснопір, 25

Карпати завдяки перемозі підіймаються на 9-те місце, набравши 15 балів. ЛНЗ не змогло обігнати Динамо, залишившись при своїх 20 очках.

У наступному 12-му турі УПЛ ЛНЗ 9 листопада зіграє у Києві проти Динамо. Натомість Карпати 8 листопада приймуть вдома криворізький Кривбас.