Закрили матч у першому таймі: Шахтар на виїзді обіграв ЛНЗ

У п'ятницю, 11 квітня, стартував 24-й тур УПЛ-2024/2025. В одному з матчів черкаський ЛНЗ вдома приймав донецький Шахтар.

ЛНЗ – Шахтар 1:4

Голи: Саліху, 86 – Гомес, 7, 20, Дайко (ГВВ), 10, Траоре, 90+2.

Шахтар продовжує боротись найвищі місця в УПЛ, хоча вже майже немає шансів на чемпіонство. Проте, "гірникам" не можна було втрачати очки, аби продовжити гонитву за зону Ліги чемпіонів, повідомляє 24 канал.

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Комфортна перемога Шахтаря

Шахтар був фаворитом напередодні гри проти ЛНЗ, що одразу стало видно на футбольному полі. "Гірники" декласували суперника, перегравши черкасців за всіма статтями.

На самому початку матчу проти ЛНЗ Марлон Гомес відкрив рахунок. Менше, ніж за п'ять хвилин "гірники" подвоїли перевагу завдяки автоголу Айді Дайко – 2:0.

У середині першого тайму рахунок став розгромним. Бразилець Марлон Гомес забив свій другий м'яч та третій для Шахтаря на 20-й хвилині протистояння із черкаським клубом.

Наприкінці матчу ЛНЗ відіграло 1 м'яч, однак це не допомогло команді Романа Григорчука здобути позитивний результат. Ба більше, що у компенсований час Ласіна Траоре забив 4 гол донеччан.

У підсумку Шахтар переміг ЛНЗ з рахунком 4:1. "Гірники" продовжують боротьбу з Олександрією за потрапляння у Лігу чемпіонів на наступний сезон.