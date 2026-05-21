"Василь здолає без проблем": Постол впевнений у перемозі Ломаченка над володарем титулу IBF

Відомий український боксер Віктор Постол поділився роздумами про гіпотетичне відновлення кар’єри Василя Ломаченка. Ексчемпіон світу з боксу у першій напівсередній вазі (до 63.5 кілограмів) вважає, що це має сенс.

Протягом тривалого часу і аж до завершення кар’єри у 2024 році Василь Ломаченко вважався одним з лідерів легкої ваги (61.2 кілограма). У коментарі для 24 Каналу шанси на успішне повернення дворазового претендента на статус абсолюта оцінив Віктор Постол.

Що може очікувати на Ломаченка за версією Постола?

Навколо можливого повернення Василя Ломаченка точиться чимало розмов, серед яких лунають і конкретні прізвища суперників.

Днями британський інсайдер Майк Коппінджер в ефірі ютубу DAZN Boxing заявив, що імовірним наступним суперником українського спортсмена буде володар поясу IBF Емануель Наваррете. Журналіст додав, що вийти у ринг з Ломаченком може також чемпіон за версією WBA Джервонта Девіс.

Віктор Постол вважає, що українець, який не проводив офіційних боїв з травня 2024 року, має непогані шанси на перемогу проти цих опонентів.

Бачив у мережі, що Василь повертається і якщо він це обрав, то чому б і ні? Він хоче знову себе показати, потішити глядачів. Якщо його опонентом буде Наваррете – Василь здолає без проблем. А ось якщо це буде Девіс, то уже трохи складніше. Шанси десь 50/50,

– зазначив Постол.

Експерт додав, що довга перерва у виступах 38-річного українця не обов’язково стане важливим фактором.

Якщо Ломаченко за ці два роки не підтримував форму, це дійсно дасться взнаки і Василю буде дуже важко. А якщо він перебував у кондиціях і вийде з топовим боксером – Василь небагато втратить,

– заявив спікер.

Про що ще говорив Постол?

Боксер також здійснив детальний розбір майбутнього поєдинку Олександра Усика проти легенди кікбоксингу Ріко Верховена.

Він вважає, що за правилами боксу нідерландець не матиме великих шансів на успіх проти українця. Про це Постол заявив у коментарі для 24 Каналу.

