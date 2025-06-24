"Ми з вами різні українці": Ломаченко різко відповів Притулі та обізвав Стерненка

Колишній боксер вирішив вступити у дискусію із відомими активістами. Втім шквал критики на адресу Ломаченка лише збільшився від цього.

Росіяни продовжують повітряні атаки по українським містам. У понеділок, 23 червня, окупанти завдали удару по Білгород-Дністровському на Одещини, повідомляє 24 Канал.

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Ломаченко проти Притули та Стерненка

Ракета повністю зруйнувала місцеву школу, де навчався скандальний український боксер Василь Ломаченко. Спортсмен дав жалюгідний коментар у себе на фейсбук-сторінці, де не згадав про росіян та не засудив терористів.

Через це у коментарях під постом з'явилось чимало критики на адресу Василя. До хейту на адресу боксера підключились відомі активісти Сергій Притула та Сергій Стерненко.



Сергій Притула прокоментував пост Ломаченка / скріншот з фейсбука боксера

Василь вирішив відповісти громадським діячам, чим знову виставив себе у неприємному світлі: "Безсовісна людина!

Справді, ми з Вами різні Українці".

При цьому коментар Ломаченко написав російською мовою. Також колишній боксер вступив у перепалку зі Стерненком, якого обізвав "говорячою головою".



Ломаченко відповів на допис Стерненка / скріншот з фейсбука Василя



Відповідь Стерненка на репліку Ломаченка / скріншот з фейсбука Василя

Хто такі Стерненко та Притула

Нагадаємо, що Сергій Стерненко опинився під шквалом хейту після того, як стало відомо про його охорону. Саме вона врятувала активісту життя після збройного нападу на нього 1 травня 2025 року.

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Одеський активіст є популярним блогером на ютубі. Стерненко разом з Притулою також відомі своїми благодійними фондами, які збирають гроші на закупівлю дронів для ЗСУ.

Історія падіння Ломаченка

Що ж стосується Ломаченка, то він є одним з найкращих боксерів в історії України. Нещодавно Василь завершив професійну кар'єру. При цьому його громадянське життя продовжує викликати негатив у більшості українців.

Ломаченко є прихильником проросійської організації УПЦ МП, а також не раз був помічений у компанії із прихильниками війни в Україні. Василь при цьому активно критикує українську владу та видає ганебні проросійські пости, де ігнорує вину терористів у атаках на цивільні об'єкти.