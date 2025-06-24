Россияне продолжают воздушные атаки по украинским городам. В понедельник, 23 июня, оккупанты нанесли удар по Белгород-Днестровскому в Одесской области, сообщает 24 Канал.
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Ломаченко против Притулы и Стерненко
Ракета полностью разрушила местную школу, где учился скандальный украинский боксер Василий Ломаченко. Спортсмен дал жалкий комментарий у себя на фейсбук-странице, где не упомянул о россиянах и не осудил террористов.
Поэтому в комментариях под постом появилось немало критики в адрес Василия. К хейту в адрес боксера подключились известные активисты Сергей Притула и Сергей Стерненко.
Сергей Притула прокомментировал пост Ломаченко / скриншот с фейсбука боксера
Василий решил ответить общественным деятелям, чем снова выставил себя в неприятном свете: "Бессовестный человек!
Действительно, мы с Вами разные Украинцы".
При этом комментарий Ломаченко написал на русском языке. Также бывший боксер вступил в перепалку со Стерненко, которого обозвал "говорящей головой".
Ломаченко ответил на сообщение Стерненко / скриншот из фейсбука Василия
Ответ Стерненко на реплику Ломаченко / скриншот из фейсбука Василия
Кто такие Стерненко и Притула
Напомним, что Сергей Стерненко оказался под шквалом хейта после того, как стало известно о его охране. Именно она спасла активисту жизнь после вооруженного нападения на него 1 мая 2025 года.
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Одесский активист является популярным блогером на ютубе. Стерненко вместе с Притулой также известны своими благотворительными фондами, которые собирают деньги на закупку дронов для ВСУ.
История падения Ломаченко
Что же касается Ломаченко, то он является одним из лучших боксеров в истории Украины. Недавно Василий завершил профессиональную карьеру. При этом его гражданская жизнь продолжает вызывать негатив у большинства украинцев.
Ломаченко является сторонником пророссийской организации УПЦ МП, а также не раз был замечен в компании со сторонниками войны в Украине. Василий при этом активно критикует украинскую власть и выдает позорные пророссийские посты, где игнорирует вину террористов в атаках на гражданские объекты.