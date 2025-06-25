Ломаченко вляпався у скандал з Притулою і Стерненком: що відомо про публічний конфлікт

Відомий боксер Василь Ломаченко опинився під шквалом критики через свій пост про обстріл Білгород-Дністровського. Спортсмена звинуватили у замовчуванні вини росіян у війні в Україні.

Український боксер Василь Ломаченко залишається найбільш скандальним спортсменом країни. Попри боксерські досягнення він продовжує демонструвати антиукраїнську позицію.

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Черговий скандал навколо Ломаченка розгорівся нещодавно на тлі обстрілу Одещини. Василь вступив у публічну суперечку з відомими активістами Сергієм Притулою та Сергієм Стерненком. 24 Канал розповідає про деталі цього конфлікту.

Реакція Ломаченка на теракт

23 червня російські терористи обстріляли Білгород-Дністровський на Одещині. Балістична ракета влучила прямо в ліцей, де раніше навчався Ломаченко. Загинули двоє людей.

Зазвичай Василь ігнорує звірства росіян та не звинувачує їх у геноциді українців. Тут же боксер вирішив викласти пост на своїй сторінці у фейсбук, адже теракт стався у його рідному місті. Втім і цього разу Василь жодним словом не згадав про росіян.

Сьогодні трагічний день для всіх аккерманців. Учора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні – сльози та горе. Школа, яку закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетами. Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я, одужання пораненим! Мир Всім,

– написав Ломаченко.

Чергове уникання згадки про винуватця теракту викликало обурення в українській спільноті. В коментарях Василя почали звинувачувати у цьому та згадувати про його проросійські погляди. При цьому Ломаченко продовжує писати та використовувати російську мову.



Росіяни розбомбили школу в Білгород-Дністровському / фото ДСНС Одещини

Коментарі Стерненка та Притули

Особливу увагу привернули дописи від відомих людей. Спочатку відомий ведучий та волонтер Сергій Притула написав під постом Ломаченка такий текст:

Жалюгідний боягуз! Кого конкретно з твого міста чи твого оточення має вбити російська ракета, щоб ти вичавив із себе визнання того, що росіяни вбивають твоїх земляків? З благословення твого всра*ого патріарха Кирила, який такий самий чорт як і ти. Коли ти вже напишеш заяву про вихід з громадянства,

– написав Притула.

Василь вирішив не ігнорувати допис Притули та обізвав його "безсовісною людиною".



Відповідь Ломаченка на пост Притули / скріншот з фейсбука

Куди більш гарячою виявилась суперечка Ломаченка з іншим блогером та волонтером Сергієм Стерненком. Активіст також є одеситом, тому він більш різко відреагував на пост Василя.



Стерненко та Ломаченко влаштували перепалку / скріншот з фейсбука

На звинувачення про підтримку росіян Ломаченко згадав про охорону Стерненка. Активіст отримав порцію хейту через наявність тілоохоронців після замаху на нього 1 травня 2025 року.

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Тоді завербована росіянами жінка намагалась вбити волонтера, але охоронці та броньований автомобіль завадили їй це зробити. Через це Стерненко видав ефектний спіч на адресу боксера щодо цього питання.

Краще жити під загрозою вбивства з боку росіян, аніж стати перед ними на коліна, як ти. Краще мати говорячу голову, аніж пусту. Мерзота, яка навіть досі у себе на сторінці тримає відео з вихвалянням вбивць мого народу. Хай ті "ввічливі люді", яких ти глорифікуєш (загугли, що це за слово), заберуть у тебе усе найдорожче,

– написав Стерненко.

Василь же тільки після цього мимохідь згадав, що росіяни є загрозою життю українців. Але головний акцент боксера був не на країні-терористці, а на проблемі з роботою ТЦК.

Ломаченко вважає діяльність цього органу "загрозою для життя українців". Крім того, він дорікнув Стерненку, що той не пішов на фронт, і при цьому додав ще і цитату з Біблії.



Ломаченко відповідає Стерненку про загрозу для українців / скріншот з фейсбука

Позиція Жана Беленюка

Пізніше до суперечки долучився олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк. На своїй сторінці він опублікував фото з 2022 року, коли Ломаченко начебто доєднався до тероборони Білгород-Дністровського.

В контексті нещодавнього скандалу між Ломаченком, Стерненком та Притулою, вирішив глянути стрічку Василя Ломаченка у фейсбуці. В мене питань нема, Василь залишається вірним собі та своїм поглядам і, в цьому плані, його важко назвати "боягузом" або "сцик*ом", як висловилися Притула зі Стерненком в коментарях під нещодавнім дописом Ломаченка,

– пише Беленюк.

"Очевидно він дійсно вірить в те, що публікує і не боїться виказувати свою позицію, не зважаючи на засудження переважної більшості українців, які страждають і втрачають своїх близьких кожного дня в цій жорстокій війні Росіі проти нас! Напевне, треба мати яйця, щоб на таке наважуватися стільки років підряд.

Нижче єдине фото, що вибивається з загальної логічної лінії, та наштовхує мене на запитання. А від кого Василь планував нас захищати на початку повномасштабної війни? Не знаю як так вийшло, що це фото стало можливим. Списую на шоковий стан. Думаю, він жалкує про те, що воно взагалі зʼявилося в мережі".



Василь Ломаченко у теробороні у березні 2022 року / фото з фейсбуку боксера

На цей допис Беленюка також відповів і Стерненко: "Не знаю, від кого Вася там збирався захищатися на початку повномасштабки, але вже у 2023-му він у США обіймався із "шісткою" Кадирова. А минулого року зробив інвестицію у бізнес Аркадія Новікова – довіреної особи Путіна".

Хто такий Сергій Стерненко

Нагадаємо, що Сергій Стерненко відомий не тільки своїм ютуб-каналом, а ще і масштабною волонтерською діяльністю. Його фонд стабільно постачає дрони для Збройних сил України.

Наразі кількість відправлених на передову безпілотників майже досягла цифри 200 тисяч. Також Стерненко веде ютуб-канал на понад 2 мільйони підписників.



Сергій Стерненко є одним з найбільших волонтерів України / фото з фейсбука блогера

У минулому Сергій став відомим завдяки проукраїнським мітингам в Одесі у складі "Правого сектору". Пізніше на Стерненка було скоєно вже чотири збройні замахи. Під час самозахисту в одному з інцидентів активіст завдав травм злочинцю, які призвели до його смерті.

У своїх відео блогер зазвичай звинувачував мера Одеси Геннадія Труханова в організації замахів на нього. Волонтера намагались засудити за "умисне вбивство", але зрештою суд виправдав Стерненка.

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Кар'єра та скандали Ломаченка

Що ж стосується Ломаченка, то він є одним з найкращих боксерів в історії України. Василь виграв 18 з 21-го бою в легкій вазі та ставав чемпіоном за версією WBA, WBC, WBO та IBF.

Крім того, на рахунку Василя є і золота медаль на Олімпійських іграх-2012. Втім громадянська позиція Ломаченка завжди залишалась об'єктом для скандалу.



Василь Ломаченко запалював у ринзі / фото Getty Images

Ломаченко нерідко просував російські наративи, а також він продовжує публічно підтримувати проросійську релігійну організацію УПЦ МП. При цьому спортсмен закрив свою інстаграм-сторінку для українців та зробив з неї акаунт з возвеличення російської церкви.

Також Василь неодноразово критикував українську владу за "притиснення релігійних організацій". Але головним зашкваром Ломаченка є спілкування російською та ігнорування вини країни-терористки у війні в Україні.