Росіяни розбомбили школу Ломаченка: як відреагував боксер

Злочинна загарбницька армія здійснила черговий акт тероризму, завдавши удару по школі Білгород-Дністровська. У цьому навчальному закладі раніше навчався Василь Ломаченко.

У понеділок, 23 червня, Росія завдала ракетного удару по Білгород-Дністровську на Одещини. Внаслідок атаки була повністю зруйнована місцева школа, пише 24 Канал.

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Що сказав Ломаченко про обстріл росіян

На черговий злочин росіян вперше відреагував колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко. Спортсмен раніше навчався у цьому навчальному закладі.

Ломаченко у фейсбуці назвав цей удар "цинічним", але не наважився назвати винуватців.

Сьогодні трагічний день для всіх Аккермаців! Учора ще були посмішки та радість на обличчях людей, які прийшли на випускний, а сьогодні сльози та гіркота! Школа яку закінчив, до якої ходили наші діти, була цинічно обстріляна ракетам! Царство Небесне загиблим! Сил і здоров'я видужати пораненим! Мир Усім,

– написав Ломаченко у фейсбуці.

Наслідки ракетного удару по школі Ломаченка / фото ДСНС Одеської області

Зазначимо, що в результаті ракетного удару росіян загинули двоє підлітків, які знаходилися поруч зі школою. Рятувальники з-під завалів дістали постраждалу жінку. Можливо, під руїнами ще знаходяться люди.

Раніше ми повідомляли, що внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 23 червня було зруйновано будівлю спорткомплексу КПІ, що містила, зокрема, басейн, зали гімнастики й аеробіки.