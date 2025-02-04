Ломаченко продає будинок у Каліфорнії: у скільки оцінюють американську власність боксера

Чемпіон світу за версією IBF Василь Ломаченко вирішив позбутися свого будинку у США. Проте потенційні покупці наразі не поспішають з придбанням елітної нерухомості.

Американський будинок Василя Ломаченка був висталений на продаж ще торік. Елітні апартаменти знаходяться в Санта-Роза-Веллі у Каліфорнії, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

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Скільки коштує будинок Ломаченка у США

Будинок Ломаченка має 5 спалень та 5 ванних кімнат. На ділянці площею 1 акр (0,4 гектара) розташовані гаражі, розраховані на 8 автомобілів. Також на ньому знаходяться басейн з морською водою, спа-центр, дві зони для барбекю та майданчик для занять баскетболом та піклболом.

У будинку чемпіона світу є тренажерний зал та боксерський ринг. Крім того, на території ділянки облаштований тенісний корт. Свою елітну нерухомість Ломаченко оцінює у 2 мільйони 599 тисяч доларів.

Будинок Ломаченка у Каліфорнії / фото CRMLS

Нагадаємо, що Василь Ломаченко досі не прийняв рішення стосовно подальшої кар'єри. Боксера турбує травма спини. Міжнародна боксерська федерація (IBF) встановила дедлайн для боксера, щоб до 8 жовтня провести титульний бій.