Ломаченко продає будинок у Каліфорнії: у скільки оцінюють американську власність боксера
- Василь Ломаченко продає свій будинок у Санта-Роза-Веллі, Каліфорнія, за 2 мільйони 599 тисяч доларів.
- Будинок включає 5 спалень, басейн, тренажерний зал, боксерський ринг та інші зручності на ділянці площею 1 акр.
Чемпіон світу за версією IBF Василь Ломаченко вирішив позбутися свого будинку у США. Проте потенційні покупці наразі не поспішають з придбанням елітної нерухомості.
Американський будинок Василя Ломаченка був висталений на продаж ще торік. Елітні апартаменти знаходяться в Санта-Роза-Веллі у Каліфорнії, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.
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Скільки коштує будинок Ломаченка у США
Будинок Ломаченка має 5 спалень та 5 ванних кімнат. На ділянці площею 1 акр (0,4 гектара) розташовані гаражі, розраховані на 8 автомобілів. Також на ньому знаходяться басейн з морською водою, спа-центр, дві зони для барбекю та майданчик для занять баскетболом та піклболом.
У будинку чемпіона світу є тренажерний зал та боксерський ринг. Крім того, на території ділянки облаштований тенісний корт. Свою елітну нерухомість Ломаченко оцінює у 2 мільйони 599 тисяч доларів.
Будинок Ломаченка у Каліфорнії / фото CRMLS
Нагадаємо, що Василь Ломаченко досі не прийняв рішення стосовно подальшої кар'єри. Боксера турбує травма спини. Міжнародна боксерська федерація (IBF) встановила дедлайн для боксера, щоб до 8 жовтня провести титульний бій.