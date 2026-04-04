Шок для НБА: лідер сезону достроково завершив регулярку – під загрозою навіть плей-оф

Лідер Лейкерс Лука Дончич вибув до кінця регулярного сезону НБА через травму. Його участь у плей-оф тепер під великим питанням.

Для команди з Лос-Анджелеса це удар у найгірший можливий момент сезону. "Озерні" ризикують залишитися без головної зірки у вирішальній фазі чемпіонату, пише ESPN.

Що відомо про травму Дончича?

Словенський розігруючий отримав пошкодження у матчі проти Оклахоми, залишивши паркет ще у третій чверті. У підсумку у Дончича діагностували розтягнення задньої поверхні стегна другого ступеня.

За попередніми оцінками, відновлення триватиме від трьох до шести тижнів, через що він гарантовано пропустить решту регулярного чемпіонату.

Як інформує Flashscore, це вже не перша подібна травма для баскетболіста у цьому сезоні, що лише ускладнює ситуацію для гравця і клубу.

Плей-оф під загрозою

Через травму Дончич може не лише пропустити кінцівку регулярки, а й не встигнути відновитися до старту плей-оф.

Ситуація впливає і на індивідуальні перспективи зірки – він ризикує залишитися без престижних нагород через недостатню кількість матчів у сезоні.

Втрата ключового гравця вже боляче вдарила по Лейкерс: у тому ж матчі команда зазнала розгромної поразки, що лише підкреслило залежність від свого лідера.

Лука Дончич у цьому сезоні